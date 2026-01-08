Las transferencias del Gobierno a los municipios de la Costera, la Canal y la Vall crecen hasta los 55 millones

Los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida ingresarán este 2026 más de 55 millones de euros del Estado en las entregas a cuenta de la participación en los tributos estatales, según la previsión avanzada por el Ministerio de Hacienda, una estimación que tendrá que ser ratificada en los Presupuestos Generales del Estado de 2026 o, como ha ocurrido en los últimos años, a través de un real decreto. La previsión del ministerio supone un aumento del 11% respecto a los importes ingresados a lo largo del 2025 que acaba de finalizar. Xàtiva y Ontinyent, las dos grandes ciudades del territorio contarán con 10,4 millones y 13,1 millones, respectivamente, que el Estado entregará en cuantías repartidas cada mes.

Edificio del Ayuntamiento de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Los tributos estatales que reportan estos ingresos son los referidos al IVA, IRPF, o impuestos aplicados al alcohol, productos intermedios, tabaco o hidrocarburos, así como por la compensación del impuesto IAE, y las cuantías para cada municipio se determinan basándose en la población, la capacidad tributaria, el esfuerzo fiscal y las compensaciones por el impuesto de actividades económicas de cada localidad. La Vall d’Albaida, la comarca con mayor número de poblaciones (34) ingresará, según la previsión que baraja el Ministerio de Hacienda en este inicio de año, un total de 27.917.423 euros. La Costera, con 19 municipios, contará con unos 23.111.089 euros, mientras que la Canal de Navarrés, una comarca con 8 pueblos, dispondrá de 4.268.959 euros.

Ontinyent tendrá el mayor importe entre las poblaciones del conjunto del territorio, con 13.147.792 euros, casi 1,3 millones más de los que ha ingresado el ayuntamiento en 2025 por la participación en los tributos del Estado, que le han reportado más de 11,8 millones de euros. Xàtiva dispondrá de 10.451.565 euros, casi un millón de euros más que los cerca de 9,5 millones que el Estado ha ingresado en la caja municipal a lo largo de 2025.

Las entregas por la participación en los tributos del Estado reportarán a Canals cerca de 4,5 millones de euros en 2026 (4.485.306), 435.000 euros más que los entregados al cierre del pasado año. L’Olleria dispondrá de 2.560.861 euros, unos 227.000 más que en 2025; y a Enguera llegarán 1.298.471 euros, 108.000 más que en el año que acaba de concluir. También destacan los algo más de 2 millones de euros que percibirá Albaida; 1.707.639 de Benigànim; 1.686.615 euros de l’Alcúdia de Crespins; o 1.250.960 de Aielo de Malferit. Entre los “millonarios” en estas retribuciones también se encuentran Bocairent, que percibirá 1.133.345 euros, y Moixent, con 1.232.198 euros. Cerca del millón se queda la Llosa de Ranes, donde el Estado ingresará en 2026 unos 959.761 euros.

En la Vall d’Albaida, Atzeneta contará con 321.152 euros; Agullent, con 578.117 €; Castelló de Rugat ingresará 656.779 euros; la Pobla del Duc, 640.234 euros; Quatretonda, 579.022; Llutxent, 608.508; Montaverner, 439.460. También destacan los 283.780 que ingresará Alfarrasí; los 281.582 de Fontanars dels Alforins; los 177.155 de Bèlgida; Benicolet, 162.407; Benissoda, 133.956; Montitxelvo, 147.160 euros; Otos ingresará 115.352 euros; el Palomar, 149.457; el Ràfol de Salem, 123.657; y Guadasséquies, con 117.660 €. Con cuantías por debajo de los 100.000 euros se sitúan Bellús, con 98.905 euros; Salem. 97.568; Beniatjar, 56.655; Benissuera, con 58.999; Aielo de Rugat, 39.463; Bufali 43.889; Carrícola, 30.211; Pinet, 41.402; Rugat, 44.342; y Terrateig, con 69.572 euros. La localidad menos poblada de la Vall, Sempere, con 33 habitantes (INE, 2025) ingresará la menor cuantía de todo el territorio, con 8.672 euros.

En la Costera, destacan los 875.664 euros que percibirá Vallada por la participación de los tributos del Estado; los 738.139 euros que ingresará el Genovés; los 575.278 de la Font de la Figuera; o los 415.440 euros de Barxeta. Rotglà i Corberà contará con 321.641; Llocnou d’en Fenollet, con 271.859 €; Llanera de Ranes, 285.208; Montesa, 297.527; y Novetlè, 220.160. Con cuantías menores se encuentran Cerdà, 92.442 euros; Estubeny, 30.929; la Granja de la Costera, con 82.397; Torrella, 43.072; y Vallés, con 45.888 euros.

En la Canal, destacan los 788.392 euros que llegarán a Navarrés; los 734.909 de Anna; o los 668.034 de Chella. Bolbaite contará con 349.366 euros; Bicorp, 150.016; Quesa, 187.103; y Millares, 92.668 euros.