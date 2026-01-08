Xàtiva pone coto a los inmuebles antiguos que no cumplen con las inspecciones obligatorias

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un examen obligatorio que deben superar los edificios residenciales de más de 50 años de antigüedad para evaluar su estado de conservación, con tal de garantizar su seguridad, salubridad y habitabilidad.

En la práctica, sin embargo, son muchos los inmuebles que no han pasado la revisión o que no cumplen con la ejecución de las actuaciones urgentes recomendadas por los arquitectos acreditados en sus informes, sobre todo en poblaciones con cascos antiguos grandes como es el caso de Xàtiva, donde muchas propiedades están abandonadas o carecen del mantenimiento adecuado.

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Xàtiva, sin embargo, se aplican a fondo para hacer cumplir la normativa. En 2025, la junta de gobierno que se reúne semanalmente trasladó alrededor de 25 requerimientos dictados por el departamento de Urbanismo que instaban a los propietarios a someterse a las exigencias de la ITV de los edificios para prevenir accidentes.

Solo en la junta de gobierno del 29 de diciembre, se aprobaron tres órdenes de ejecución de obras y una sanción dirigidas a responsables de inmuebles a quienes se les recordaba la obligación. El consistorio ha accedido y descargado del Registro autonómico los informes de evaluación de edificios emitidos correspondientes a la ciudad de Xàtiva para realizar el control y seguimiento necesario en cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, con tal de exigir la solución de las deficiencias detectadas en las inspecciones.

Recientemente, la corporación ha concedido un plazo improrrogable de 30 días a una finca de la Avenida Gregorio Molina para que proceda al cumplimiento de las actuaciones indicadas en el acta de la inspección técnica a la que se sometió, priorizando las consideradas urgentes. En caso de incumplimiento de la orden, el ayuntamiento abrirá un expediente sancionador por infracción urbanística que podría derivar en la imposición de multas.

El consistorio también ha ordenado a la propiedad de un inmueble de la calle Bosch, en el casco antiguo, la realización de obras en un plazo de 60 días para paliar el deterioro de un muro divisorio debido a los desprendimientos y rotura de elementos detectados, saneando grietas, fisuras y pérdidas de material de los paramentos. El requerimiento también insta a que se revise la cubierta y el resto de elementos estructurales y a que se redacte el informe de evaluación del edificio para supervisar su estado, "proyectando las actuaciones básicas para mantenerlo en condiciones aceptables".

Peligro de desprendimientos

La misma recomendación se ha trasladado a la propiedad de otro inmueble del carrer Blanc, junto con la exigencia de ejecutar una serie de obras a raíz de un desprendimiento de la cornisa. La resolución obliga a la restitución del alero, el saneamiento de las partes de cubierta y fachada en mal estado y a la sustitución de la canal de recogida de aguas pluviales. Adicionalmente, se emplaza a los titulares a solicitar la inspección técnica para supervisar el estado de la vivienda ante las sospechas de que "no ha tenido ningún tipo de mantenimiento" y dado el riesgo de nuevos desprendimientos a la vía pública.

En la misma junta de gobierno se abrió expediente sancionador a los propietarios de dos inmuebles por la realización de obras sin licencia y se impuso una multa de 3.650 euros al responsable de otro edificio de la plaça Padre Urios por el incumplimiento de los trabajos de conservación ordenados en la fachada, dado su precario estado. Igualmente, se le recordó la obligación de someterse a la inspección técnica. En la sesión se acordaron otras dos multas de 300 euros por obras sin licencia en viviendas de Xàtiva, junto con otras dos órdenes de ejecución en diseminados.