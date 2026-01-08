Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva replantará 46 árboles para dar sombra y mejorar el confort urbano: estas son las zonas y los ejemplares elegidos

Los trabajos, que incluyen la adecuación de alcorques y la retirada de tocones y árboles deteriorados, pretenden ayudar a mitigar el calor, mejorar la calidad del aire y generar espacios "más agradables"

La regidora María Beltrán.

La regidora María Beltrán. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

La sombra es un bien más que preciado en Xàtiva y el calor, un enemigo a batir durante gran parte del año. El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proyecto de replantación de arbolado viario y adecuación de alcorques en diferentes espacios públicos de la ciudad con el objetivo de atender estas dos casuísticas. En total, se prevé la plantación de 46 árboles distribuidos en varias zonas de la ciudad.

Las actuaciones, que se adjudicaron por 23.852,57 € a la empresa Paisajistas del Mediterráneo S.L., se han puesto en marcha en el Passeig del Ferrocarril, donde se están desarrollando los trabajos de adecuación de alcorques y reposición de ejemplares retirados con anterioridad.

"Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar el número de árboles en la ciudad porque son fundamentales para adaptarnos al cambio climático", explica la regidora de Parques y Jardines, Maria Beltrán. Plantar arbolado ayuda a reducir el calor, a mejorar el aire que respiramos y a hacer más agradables las calles y las plazas. Con este proyecto repondremos los árboles que han tenido que talarse o retirarse y crearemos nuevos puntos de sombra en zonas muy transitadas, adecuando alcorques existentes y abriendo otros nuevos cuando sea necesario».

Los trabajos previstos incluyen la adecuación de los alcorques, la retirada de tocones y ejemplares deteriorados, la plantación de nuevos árboles, así como su mantenimiento durante el primer año. Las actuaciones se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad, entre los que se encuentran el Passeig del Ferrocarril, donde ya se han iniciado las tareas, la calle 9 d’Octubre, la plaza Vicent Andrés Estellés, la plaza Poetas Setabenses, la calle y parque de Montesa, la plaza de la Mercè, el Hort de Mora, el parque dels Sariers y la plaza del Trinquet.

Ejemplares a replantar

El consistorio replantará principalmente moreras sin fruto (Morus alba ‘fruitless’), almez (Celtis australis) y ejemplares de jabonero o árbol lluvia de oro en su variedad columnar (Koelreuteria paniculata ‘fastigiata’), especies todas ellas adaptadas al entorno urbano y capaces de proporcionar sombra y confort climático.

El proyecto persigue el objetivo de mejorar las zonas verdes de la ciudad y la adaptación al cambio climático, ofreciendo soluciones necesarias para los meses de mayor temperatura.

