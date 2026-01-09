Albaida promueve el nombramiento de sor Amelia como Hija Adoptiva de la localidad

Un grupo de vecinas y vecinos de Albaida ha impulsado una campaña de recogida de adhesiones para solicitar al Ayuntamiento de Albaida el nombramiento de Sor Amelia como Hija Adoptiva de la localidad a título póstumo.

La religiosa de la congregación de las Hijas de la Caridad falleció el pasado mes de noviembre tras toda una vida de entrega al cuidado y a la formación de la comunidad local. Atendió a los más necesitados e impartió enseñanzas en el colegio La Inmaculada de Albaida a varias generaciones de vecinos que la recuerdan con gran afecto y cariño.

Este centro educativo ha difundido a través de las redes sociales la iniciativa para su reconocimiento, que el consistorio de Albaida ha respaldado a través de sus canales oficiales.

"Sor Amelia fue una mujer sencilla, generosa y profundamente entregada a los demás, que dedicó su vida a nuestra localidad. Durante años dejó una huella imborrable en la educación y la formación de varias generaciones de niño y jóvenes en el Colegio de la Inmaculada, siempre acompañando con cariño, paciencia y dedicación", expone la petición ciudadana.

"Su presencia y su entrega forman parte de nuestra historia reciente vinculada a más de 150 años de labor social de las Hijas de la Caridad", una etapa que concluyó en mayo de 2025 con la marcha de las últimas religiosas de la congregación de Albaida ante la falta de vocaciones.

"Encarnó valores universales"

"Sor Amelia encarnó valores universales como la solidaridad, la humildad, el compromiso y el amor al prójimo, y su ejemplo merece ser recordado y reconocido por toda la comunidad", incide el escrito, que emplaza al consistorio albaidense a que "proceda a iniciar el expediente oportuno para la concesión del título de Hiija Adoptiva de la localiad a Sor Amelia en muestra de gratitud y reconocimiento a a su vida dedicada al servicio a nuestro pueblo". El documento concluye con una llamada a la población para que secunde la propuesta con tal de "mantener viva su memoria y su legado".

Todos los vecinos y vecinas de Albaida podrán firmar su adhesión a la iniciativa en las hojas que se repartirán en la parroquia, el Colegio La Inmaculada, el ayuntamiento y en las tiendas Tentaciones, Ferretería Font Frenda, Milar y la Adminisración de Lotería.