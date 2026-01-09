El brasero, posible foco de otro incendio en una casa de l'Olleria

El desplome térmico ha dejado temperaturas más bajas de lo normal en este inicio de año. El frío refugia a las familias en sus viviendas y aumenta el uso de todo tipo de dispositivos para calentarse. La mesa camilla y el brasero siguen siendo un clásico: un plan que puede resultar acogedor, pero que también entraña riesgos.

Un fallo relacionado con este medio de calefacción se baraja como la hipótesis más plausible del origen del incendio que este jueves se registró en una casa unifamiliar de la calle Isabel la Catòlica de l'Olleria. El aviso del fuego se declaró a las 17.42 horas y movilizó a cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de los parques de Alzira, Xàtiva y Ontinyent. También intervinieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. Los efectivos de extinción rompieron desde el exterior una persiana para liberar el inmueble del intenso humo que se había adueñado de su interior.

Una sala del domicilio quedó completamente calcinada. El resto de la casa se vio muy afectada por el humo. Por suerte, solo se produjeron daños materiales, aunque estos han sido cuantiosos. No hubo que lamentar heridos de ninguna consideración.

El suceso tuvo lugar cuando aún no habían pasado ni 48 horas de otro incendio que devoró la planta baja de una vivienda de la calle San Joaquín de Xàtiva. En este incidente, ocurrido el día de Reyes por la noche, también fue un brasero eléctrico ubicado en la parte de una mesa el que desencadenó el fuego. Los tres componentes de la familia moradora que se encontraban en ese momento en la casa lograron huir a tiempo ilesos.

Recomendaciones

Para evitar los riesgos inherentes a estos elementos, se recomienda colocarlos siempre sobre superficies planas y estables, lejos de materiales inflamables como cortinas, mantas o muebles, así como ventilar la estancia. También es importante mantener vigilado el brasero, apagándolo al salir. Otro consejo que ofrecen los expertos es no conectarlo a una regleta, con el objetivo de no sobrecargarla para evitar que una chispa que sea el origen de un incendio.