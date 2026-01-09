Canals cancela el PAI que iba a ensanchar la zona urbana próxima al centro de salud

El Ayuntamiento de Canals ha dado carpetazo al PAI que contemplaba la urbanización y ensanche de la zona próxima al centro de salud de la localidad, junto a la avenida Quernes, un proyecto que preveía la construcción de viviendas y la creación de un bulevar paralelo al río Cànyoles.

La actuación integrada de la Unidad de Ejecución número 3 ha sido resuelta de mutuo acuerdo entre el ayuntamiento y la promotora del proyecto, la mercantil Argent XXI SA, según expone el anuncio publicado este jueves por cauces oficiales.

El programa comenzó hace más de quince años. En el pleno municipal de junio de 2010 se aprobó provisionalmente la actuación y se adjudicó a Argent XXI la condición de agente urbanizador del PAI de la UE-3 del PGOU de Canals. El proyecto fue registrado en la conselleria en noviembre de 2010 para su aprobación definitiva. En mayo de 2012, la mercantil depositó 29.991 euros en concepto de fianza definitiva de desarrollo y gestión del PAI que será devuelta a Argent XXI, saldando así los pagos pendientes entre las dos partes, según remarca la resolución, que señala que se devolverá esa garantía depositada “sin que nada quede por reclamar por el ayuntamiento ni por el agente urbanizador derivado de la gestión del programa”.

El PAI de la UE-3 de Canals diseñaba la construcción de viviendas, completando la trama del casco urbano ya consolidada en ese entorno, con el desarrollo del suelo residencial. También se contemplaba “mejorar la ordenación pormenorizada del Plan General con un nuevo diseño de las manzanas residenciales, mejorando los espacios públicos y ajustando las alineaciones de las manzanas de titularidad privada a la realidad física del entorno”, detallaba el proyecto. El PAI debía mejorar también la imagen visual de entrada al municipio por esta zona con la creación de un bulevar de cierre paralelo al río Cànyoles.

Vivienda protegida

El PAI se integraba en un ámbito del Plan de Reforma Interior Modificativo, con una superficie de 15.034 metros cuadrados, de los que 11.594 m² eran para la unidad de ejecución prevista para desarrollar. Según la documentación del proyecto a la que ha tenido acceso este diario, de esos 11.500 metros cuadrados, 7.400 serían para suelo edificable privado, 1.994 m² para zonas verdes y 2.199 m² para red viaria. La memoria de la actuación planteaba destinar el 20% de la edificabilidad residencial de la unidad de ejecución a vivienda protegida.

Con el proyecto, Canals iba a satisfacer la necesidad de desarrollo urbanístico en la localidad, en una intervención centrada en la integración de la edificación del entorno, el desarrollo de la Alameda entre la ronda sur y la zona de edificación, así como la dotación de un frente de ciudad en la Serra Grossa, según resalta la documentación.

El alcalde de Canals, Nacho Mira, destaca que la resolución que pone fin a este PAI “se ha consensuado con la empresa, es por mutuo acuerdo”. El primer edil añade en declaraciones a Levante-EMV que la cancelación de esta urbanización que preveía ampliar la zona urbana no cierra la puerta a otros desarrollos residenciales. “Nos expandiremos por otros sitios”, afirma Mira, poniendo de manifiesto las posibilidades urbanizadoras en Canals.