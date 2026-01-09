Denuncian una nueva estafa bancaria a través del móvil: "Operación por 2.980 euros aceptada"

Una nueva modalidad de fraude financiero ha encendido las alarmas entre los usuarios de la banca online. Un vecino de Fontanars dels Alforins ha trasladado a su banco y a la Guardia Civil la recepción este jueves de un SMS en su teléfono móvil con un enlace que pretende suplantar la web de una conocida entidad financiera.

El mensaje, de difusión masiva, informa al usuario de que ha sido aceptada una supuesta operación a cargo de su cuenta por un importe de 2.980 euros. "Si no ha sido usted cancele inmediatamente aquí", indica el SMS, que redirige a una página web donde se pide información bancaria al remitente.

Los ciberdelincuentes están utilizando sofisticadas técnicas de smishing y spoofing para suplantar la identidad de entidades bancarias y obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

El SMS fraudulento. / P.S.

Este tipo de mensajes son habituales. El engaño comienza con un SMS que aparenta ser enviado por un banco, informando al usuario sobre una supuesta transferencia de 3.000 euros desde su cuenta. El mensaje incluye un enlace a una página web falsa que simula ser la banca online oficial.

Al introducir sus datos en esta web fraudulenta, el usuario entrega sin saberlo el acceso a su cuenta a los estafadores.

Este tipo de fraude utiliza el smishing , que combina mensajes de texto y manipulación psicológica, y el spoofing, que hace que el mensaje parezca provenir del número legítimo del banco.

Señales para identificar un fraude

Existen varias pistas que pueden ayudarte a detectar este tipo de estafa:

Errores ortográficos y gramaticales : los mensajes fraudulentos suelen estar mal redactados.

: los mensajes fraudulentos suelen estar mal redactados. Enlaces extraños o acortados : si la dirección web no coincide con el dominio oficial de tu banco, es una señal de alerta.

: si la dirección web no coincide con el dominio oficial de tu banco, es una señal de alerta. Solicitudes de datos confidenciales: ningún banco legítimo te pedirá tu contraseña o información sensible por SMS o correo electrónico.

Cómo protegerse de estas estafas

Para evitar caer en estos fraudes, sigue estas recomendaciones:

No hagas clic en enlaces sospechosos : si el mensaje te parece dudoso, elimínalo inmediatamente.

: si el mensaje te parece dudoso, elimínalo inmediatamente. Confirma siempre a través de canales oficiales : llama a tu banco o utiliza su app oficial para verificar cualquier comunicación.

: llama a tu banco o utiliza su app oficial para verificar cualquier comunicación. Mantén tus dispositivos protegidos: usa antivirus, activa la verificación en dos pasos y actualiza regularmente tu sistema operativo y aplicaciones.

¿Qué hacer si crees haber sido víctima?

En caso de haber compartido tus datos en uno de estos sitios falsos, actúa rápidamente: