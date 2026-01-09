Ganar confianza

Me gustaría empezar bien el año. En parte pasa por seguir creciendo, seguir ganando confianza en la plantilla y cuerpo técnico, en acercarnos a algunos, pocos, y a alejarnos de otros. En parte pasa por ganar al Benigànim.

Estamos en racha. El partido ante el Llosa es verdad que enfrentó a dos equipos de diferente categoría, pero no era un partido fácil de jugar. No lo fue por la calidad del rival, por su afición, por el campo, por venir de unos días de vacaciones, por no contar con todos los jugadores, por ser en Navidad, por la lluvia y por el frío…

Se ganó. Y seguimos ganando confianza porque el Olímpic demostró pegada y ambición, porque vimos debutar a jugadores y a otros, por su juego, reivindicar más minutos de juego y más oportunidades. Creo sinceramente que, tal vez, tenían razón quienes afirmaban este verano que tenemos una mejor plantilla que el año anterior. Tengo claro también que no es la misma que en septiembre.

Y aquí estamos. Este domingo nos toca también a nosotros, a los aficionados. Es día del club. Plantilla, cuerpo técnico y directiva se han ganado nuestra confianza. No estoy seguro si los aficionados nos la hemos ganado. Este domingo, juegan ellos y jugamos nosotros. Lo mejor: que ganáramos los dos. Si tiene que perder uno, que pierda la plantilla, porque perder no sería una tragedia, hay tiempo para recuperarse; pero si la afición no acude, me temo que habrá motivos para empezar a pensar que no vale la pena seguir intentando elevar el nivel deportivo y social del club.