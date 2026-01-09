Mónica Oltra, premiada en Xàtiva con el Esqueix de Francesc Bosch i Morata

La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, recibirá el próximo miércoles 21 de enero el premio Esqueix de Francesc Bosch i Morata en el Centre Públic de Formació de Persones Adultes (CFPA) de Xàtiva, que lleva el nombre del médico y exconseller de Cultura setabense.

El galardón fue impulsado en 2019 con motivo del 40 aniversario de la EPA por un grupo de órganos y entidades integrado por el claustro de profesores y profesoras y la Associació de Persones Adultes Participants del CFPA Bosch i Morata, el taller de renovación pedagógica Tarepa-PV y el Institut Paulo Freire. El objetivo de la distinción, que se entrega periódicamente, es reconocer a personas, entidades u organizaciones que trabajan en la perspectiva de la educación permanente.

El año pasado, el premio se concedió a la librería La Repartidora-cooperativa valenciana, mientras que en su primera edición fue entregado a la nieta de Bosch i Morata y a la Federació d'Instituts d'Estudis Locals i Comarcals.

En este inicio de 2026, los organizadores de la iniciativa han decidido recompensar a Mónica Oltra por la labor desplegada en favor de la educación permanente durante su etapa como vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. La resolución que otorga el galardón señala que, desde su conselleria, Oltra "impulsó la transformación del modelo valenciano de bienestar social orientado al refuerzo de los derechos sociales y la modernización del sistema de prestaciones y atención social. Impulsó la profesionalización de los servicios sociales, la creación y desarrollo de la Renta Valenciana de Inclusión, la legislación y las estrategias ante la violencia de género, derechos LGTBI, diversidad e inclusión social, entre otras".

El escrito de comunicación del premio, firmado por el profesor Pep Aparicio Guadas, sostiene que Mónica Oltra "puso sobre la mesa que se puede gobernar de forma diferente, poniendo a las personas en el centro, siendo honesta políticamente y velendo por los intereses colectivos, dignificando las personas y trabajando por el autogobierno y los derechos históricos de los valencianos y las valencianas, pese a las dificultades que arrastra históricamente una Generalitat insuficientemente financiada".

La exvicepresidenta dimitió de sus cargos institucionales en 2022 tras su imputación en una causa cuyo archivo ha sido recientemente ratificado por el juzgado instructor. La resolución del galardón culpa de la salida de Oltra del Consell a "una campaña de acoso y lawfare", pero recalca que el "capital político, emocional y simbólico" de esta "continúa intacto", haciendo hincapié en que Oltra vuelve a ejercer la abogacía y la mediación "en el seno de los movimientos sociales, de los colectivos de personas recién llegadas, de las mujeres, de las personas vulnerables". El texto de reconocimiento describe a la exdirigente como un "referente fundamental de una manera diferente a hacer y estar en política para las personas, desde las instituciones, los movimientos sociales y el compromiso con la gente y con el País, trazando un repaso por toda su trayectoria política, desde su etapa en la oposición en las Corts.

Conferencia previa de Gustau Muñoz

La exdirigente de Compromís ha aceptado formalmente el premio y ha confirmado su asistencia al acto de entrega que se celebrará el 21 de enero en el salón de actos Pep Gimeno "Botifarra" i Lola Tortosa "la de la Torre" del CFPA Bosch i Morata, a las 19 horas.

La cita se abrirá con la conferencia "Elogi de la política", a cargo del profesor, ensayista y traductor Gustau Muñoz i Veiga.

No es la primera vez que Oltra interviene en la EPA de Xàtiva. En 2018, dentro de los actos programados para la conmemoración de los 40 años de educación popular en el centro, la entonces consellera pronunció una conferencia con el título El país del valencians en el segle XXI. Educació i Cultura.

El premio Esqueix es una réplica a pequeño tamaño de la escultura con el mismo nombre que diseñó Miquel Mollà y que se instaló en el patio del CFPA Bosch i Morata en 2019, también en el marco del citado aniversario.