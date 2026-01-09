La Murta acoge este domingo el derbi entre el Olímpic y el Benigànim

La Murta será escenario este domingo, a partir de las 16:30 horas, del Día del Club, con la disputa del encuentro de la Lliga Comunitat entre el CD Olímpic de Xàtiva y el Benigànim CF. La entrada para el partido será única y tendrá un precio de 10 euros.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, ha analizado en la previa el momento del equipo setabense tras el inicio de 2025, señalando que “el primer partido del año fue Copa en la Llosa y la verdad es que empezamos con buena dinámica todavía”. En el apartado de bajas, Rueda ha confirmado que “en teoría nada más que Héctor, ahora mismo, por sanción”, mientras que el resto de la plantilla se encuentra disponible, una situación que ha calificado como “bendito problema”, insistiendo en que “ojalá todos los problemas fueran los mismos”.

Respecto al rendimiento del Olímpic en las últimas jornadas, el técnico ha destacado que “el equipo sigue haciendo cosas que hacía al principio de temporada”, aunque ha subrayado que ahora “estamos en la dinámica positiva que las ocasiones que estamos teniendo, pues las estamos omitiendo”. Además, ha añadido que “esos errores que a lo mejor cometíamos al principio, no se están cometiendo” y que el grupo “tiene mucha más confianza en lo que se está haciendo”. Rueda ha señalado también la evolución del equipo a lo largo del campeonato, afirmando que “sí que podemos definir que no es el mismo equipo que empezó la liga” y que el grupo “está cogiendo ese punto de madurez que al principio nos faltó”. En ese sentido, ha recordado que “había muchos jugadores nuevos” y que el proceso de adaptación ha sido clave en esta mejora.

En cuanto a la situación clasificatoria, el entrenador ha pedido prudencia y ha remarcado que “nosotros, al final, seguimos metidos en lo nuestro, en ir poquito a poco”, centrando la atención en el compromiso más inmediato: “este partido del domingo contra el Benigànim, que es el más cercano, intentar sacarlo, ya que es aquí en casa, derbi”.

Sobre el rival, Rueda ha indicado que “somos dos equipos que yo creo que nos conocemos bastante bien” y ha avanzado que “será un partido bonito, porque al final es derbi”, aunque ha advertido que “muchas veces en los derbis se juega más con corazón que con cabeza y puede pasar un poco de todo”.

El técnico también ha hecho un llamamiento implícito a la afición en el Día del Club, señalando que “ojalá estuviese todos los fines de semana la Murta repleta” y destacando que “para los jugadores, todo lo que sea verse las gradas lo más llenas posible” resulta importante, ya que “para nosotros va a ser muy importante que haya la máxima afluencia de aficionados”.

Por último, cabe recordar que el partido correspondiente a los octavos de final de la V La Nostra Copa se disputará el 11 de febrero, a las 20.00 horas, en La Murta, frente al UD Alberic.

L'Olleria abre la jornada

L'Olleria CF abrirá esta primera jornada de liga del año recibiendo en el campo de La Solana al CF Independiente Alicante, un rival situado en lo alto de la tabla y que buscará el triunfo para mantenerse en esas posiciones. Los de la Vall d'Albaida, que ocupan una cómoda décima posición, reciben a los alicantinos con el objetivo de conseguir la primera victoria del año y olvidar la derrota ante el Alberic con la que cerraron el 2025. El parón navideño ha permitido preparar el encuentro con tiempo para seguir sumando.