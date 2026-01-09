La Pobla del Duc logra más de 500.000 euros para una actuación clave en el auditorio

El Ayuntamiento de La Pobla del Duc ha conseguido una subvención de 511.021,56 euros, financiada al 100%, para ejecutar las obras de revestimientos interiores del edificio destinado a Auditorio Municipal, dentro del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 (POI) de la Diputación de Valencia.

La ayuda ha sido concedida mediante decreto de la Diputada Delegada a finales de diciembre de 2025, tras acreditarse que el proyecto cumple rigurosamente con todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos exigidos por la convocatoria.

Esta nueva fase de actuación permitirá resolver mejoras técnicas relevantes, especialmente en materia de acústica, iluminación, climatización, seguridad y eficiencia energética, mejorando de forma real y tangible un edificio municipal estratégico para la vida cultural y social del municipio.

En breve se iniciaran los procesos de contratación y el plazo estimado de ejecución de las obras será aproximadamente de cuatro meses, lo que permitirá que el auditorio esté operativo en un corto periodo de tiempo una vez iniciados los trabajos.

Vicent Gomar, alcalde de La Pobla del Duc, ha señalado que “esta subvención es el resultado de una gestión planificada y orientada a resultados. Hablamos de más de medio millón de euros que permitirán mejorar una infraestructura municipal clave.” El alcalde añadía que “nuestro objetivo es claro: poner en valor los edificios públicos y garantizar que cada inversión se traduzca en mejores servicios, más actividad cultural y más oportunidades para nuestro municipio” .

Transformar recursos en servicios

Por su parte, Paula Sanchis, concejala de Cultura, afirma “que con esta inversión, el Ayuntamiento reafirma una línea de trabajo clara: transformar los recursos en servicios, convertir las subvenciones en mejoras reales y avanzar con proyectos que fortalecen la vida cultural, social y económica de La Pobla del Duc”,

El proyecto incluye la mejora integral de los revestimientos interiores, la adecuación acústica del patio de butacas, la renovación de la iluminación interior y de emergencia, la instalación de climatización y sistemas de renovación del aire, así como la incorporación de energía fotovoltaica, apostando por un edificio más eficiente, sostenible y preparado para el futuro.

Desde el equipo de gobierno se remarca que esta actuación permitirá reforzar la oferta cultural, mejorar la calidad de los eventos y garantizar que los espacios municipales estén a la altura de lo que merece La Pobla del Duc.