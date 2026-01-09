El PP de la Pobla del Duc fuerza un pleno extraordinario para que se recupere la sirena de las 6 de la mañana

El PP de la Pobla del Duc ha forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la recuperación y protección del toque de sirena de las 6 de la mañana, implantado en la década de los años 50 del pasado siglo para marcar las horas de los trabajadores del campo y suprimido hace más de medio año por el ayuntamiento.

La sesión se celebrará el próximo 15 de enero, a las 12:00 horas. Según aseguran los populares, el alcalde, Vicent Gomar, "ha dejado pasar deliberadamente el plazo legal sin proceder a su convocatoria", por lo que el pleno se ha programado "automáticamente por imperativo legal, una vez superados los plazos establecidos por la normativa", tras la solicitud formal presentada por la oposición.

Gomar, por su parte, responde a las críticas indicando que "fue el mismo Partido Popular quien manifestó que no eran fechas adecuadas para la celebración del pleno, al coincidir con el periodo navideño, hecho que obligó a trasladarlo al mes de enero".

El PP habla de "bloqueo institucional” y afirma que la decisión de suprimir la sirena se adoptó "sin informar previamente ni a los grupos de la oposición ni al vecindario, y sin abrir ningún espacio de diálogo, participación o explicación pública. Tan solo un comunicado tras la indignación social". Los populares consideran que el equipo de gobierno "no ha ofrecido una explicación clara, completa y documentada sobre los motivos reales de la decisión, ni sobre si se han explorado alternativas legales para proteger este elemento patrimonial".

Desde el gobierno municipal defendieron la eliminación del toque de las 6 de la mañana por no cumplir la normativa autonómica de protección contra la contaminación y ante las posibles implicaciones legales derivadas de las advertencias de posibles denuncias por parte de un vecino. La sirena continúa sonando con normalidad en la Pobla del Duc a las 12 h, a las 15 h y a las 18 horas.

"Como alcalde, no será el Partido Popular quien incite a prevaricar mediante la no aplicación de una ley vigente, como es la Ley del Ruido, aprobada precisamente por ellos mismos", ha manifestado este viernes Vicent Gomar en respuesta a la oposición. "En cualquier caso, el objetivo prioritario es preservar el patrimonio local. Las actuaciones que pretende el Partido Popular ponen en riesgo un bien patrimonial tan emblemático como es la sirena, la protección de la cual es una responsabilidad compartida por todos", incide el primer edil dela Pobla del Duc.

Debate

El Grupo Popular ha decidido llevar el debate al terreno institucional y ha registrado una moción "detallada y jurídicamente fundamentada", que será el único punto del orden del día del Pleno extraordinario.

La propuesta plantea la recuperación del toque de la sirena de las 6 de la mañana, la creación de una comisión de trabajo con el cronista oficial, historiadores y personas conocedoras de la tradición, la elaboración de un expediente completo que permita su protección legal como patrimonio sonoro y la difusión y puesta en valor de la sirena mediante publicaciones y materiales divulgativos. “Hemos pasado de la denuncia a la acción, de la crítica a la propuesta”, defiende Bataller. “Ahora ya no vale esconderse ni mirar hacia otro lado”. “Si el gobierno quiere rectificar, nos encontrará; si no, tendrá que dar explicaciones”, zanja.

Desde el Partido Popular mantienen que el debate sobre la sirena "no es ni ha sido nunca un conflicto ideológico", sino "una cuestión patrimonial, cultural e identitaria". “El problema no es solamente la sirena. El problema es una forma de gobernar despótica, que toma decisiones importantes de espaldas al pueblo y después se esconde tras el silencio”, afirma el portavoz de la formación, Òscar Bataller.

“Sabemos que la mayoría de votantes socialistas aprecian la sirena, la consideran un símbolo del pueblo y no comparten esta decisión”, sostiene el regidor. “Este no es un debate entre PP y PSOE, es un debate entre imponer o escuchar, entre silenciar o proteger aquello que nos identifica como pueblo”, apostilla, recordando que en la campaña de recogida de firmas contra la supresión del toque "firmaron personas de todas las tendencias y de todas las edades”.