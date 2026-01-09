El Regit acoge el duelo de la jornada entre Atzeneta y Castellonense

Se disputa este fin de semana la decimoséptima jornada, que cierra la primera vuelta de la competición de Tercera Federación, a falta de disputarse aún muchos partidos de la decimocuarta jornada, que fue suspendida por alerta meteorológica. Una semana más, los de Roberto Bas afrontan un duelo para seguir enganchados a la zona alta de la clasificación, mientras que el Atzeneta busca alejarse del descenso.

El Ontinyent 1931 visita este sábado, a las 16 horas, al Atlético Levante. El balón echará a rodar en la Ciudad Deportiva de Buñol bajo la dirección de Iván Sánchez Argamunt, asistido en las bandas por Francisco Ortiz Montesinos y Marc Beltrán Sánchez. El Ontinyent 1931 arrastra una buena racha de partidos sin perder. La semana pasada fue capaz de rescatar un punto ante el Atzeneta en un partido que se le puso en contra (1-1). Para este duelo, Roberto Bas recupera a Iván Albert y a Pau Sanchis, que cumplieron sanción la pasada jornada.

El filial granota es un equipo joven que durante toda la liga se ha mantenido en puestos de promoción de ascenso. Actualmente, es tercer clasificado, con 30 puntos en su haber. Tiene ADN de filial, con jugadores de mucha calidad que, sobre todo, destacan en su juego exterior y en el uno contra uno. El duelo de la temporada pasada disputado en Buñol se saldó con victoria levantinista (3-1). Desde la entidad granota se ha comunicado que el partido será de entrada gratuita.

Al mismo tiempo, a las 16 horas, arrancará también el partido en el Regit, que medirá las fuerzas del Atzeneta ante el Castellonense. El encuentro estará dirigido por Vicente Quiles García, asistido en las bandas por Pedro José Martínez Rivera y Aarón García Mayor. El conjunto taronja ha tenido una primera parte de la competición muy complicada, estando en las últimas semanas acariciando los puestos de descenso. Ni el cambio de entrenador ni los refuerzos han servido, de momento, para cambiar el rumbo del equipo y reencontrarse con la victoria. La pasada jornada empataron en casa del Ontinyent 1931. Ahora mismo, los de Luis Navarro están fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Alzira, que marca la zona roja. Para el duelo de este sábado será baja segura Ayoze, que cumplirá sanción.

El Regit recibe la visita del líder, el Castellonense. El conjunto de Iñaki Rodríguez ha cuajado una primera vuelta de la competición casi perfecta, a pesar de que vio rota su racha de victorias con dos empates consecutivos, el último el pasado fin de semana frente al Hércules “B” (1-1). Para el duelo de esta semana, el conjunto de la Ribera ya podrá contar con Josué Samper, que vuelve tras sanción. La pasada temporada, el duelo en tierras valldalbaidenses se saldó con empate (1-1). En cambio, el duelo de final de temporada disputado en l’Almenà fue favorable al conjunto de la Vall d’Albaida (0-1). Fue un duelo tenso, en el que el Castellonense podía conseguir el liderato y el ascenso directo ante un Atzeneta que no tenía nada en juego. Tras esos acontecimientos, el duelo de esta temporada podría tener sabor a revancha.

El Ontinyent 1931 buscará continuar en la parte alta de la tabla e intentar meterse de nuevo en el playoff, mientras que el Atzeneta busca alejarse con urgencia de la zona peligrosa de la clasificación.