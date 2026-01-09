Sanitat asegura que el actual hospital de Ontinyent no se cerrará y se adaptará progresivamente para enfermos crónicos

El actual hospital de Ontinyent no se cerrará con la puesta en marcha del nuevo sanatorio construido en el sector Casa Balones y la “vieja” infraestructura se irá adaptando progresivamente al nuevo uso previsto, un centro de pacientes crónicos y de larga estancia. Así lo ha confirmado el director de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, Pedro López, quien ha visitado este viernes, junto al alcalde, Jorge Rodríguez y personal del equipo directivo del Departament Xàtiva-Ontinyent, el nuevo centro sanitario que abrirá completamente sus puertas la próxima primavera, tal como aseguró el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en una visita reciente al mismo hospital, y ratificada este viernes por López.

Visita del director de Gestión Económica, Pedro López, al nuevo hospital de Ontinyent, junto al alcalde. / Perales Iborra

El director de Gestión Económica ha afirmado que el actual hospital “no se va a cerrar. Va a mantener una actividad, aunque sea mínima y vamos a iniciar el estudio de una remodelación integral progresiva para adaptarlo para pacientes crónicos y de larga estancia”. Pedro López aseguraba que ello supondrá “una gran ventaja, que redundará en la ciudadanía de la zona, de la comarca”, aunque no pudo concretar el número de camas que dispondrá. “Un hospital para enfermos crónicos y de larga estancia supone que se tiene que dimensionar las habitaciones y determinados espacios, que se tienen que adaptar a las necesidades de estos pacientes. Se requiere más espacio para moverlos, medios que requieren más espacios. Pero hay servicios del actual hospital que no va a tener que requerir, como los quirófanos, y esa superficie se puede recuperar para redimensionar otros espacios”. López manifestaba que “no se puede determinar el número de camas, a la espera de disponer de ese estudio, pero podrá haber unas 40 o 50 camas, aunque es una cifra muy a bote pronto, hasta que no se haga el estudio riguroso no podemos determinar cuantas camas serán”.

El alcalde de Ontinyent mostraba su satisfacción ante el anuncio de que el actual hospital no cerrará. “Para nosotros era una cuestión importante, qué hacer con el actual hospital, y una reivindicación era tratar de no cerrarlo, porque si se cierra se inicia un estudio, se licita una obra, … pasan muchos años”. Rodríguez exponía que ante el mantenimiento del funcionamiento del viejo hospital, que sigue con actividad, “el conseller comentó la posibilidad de empezar a reconvertirlo en un HACLE [hospital de atención a pacientes crónicos y de larga estancia] y que en ningún momento se cierre la infraestructura y que al mismo tiempo que vaya ocupándose vaya adaptándose a las necesidades de la nueva infraestructura sanitaria es una magnífica noticia para Ontinyent”. El primer edil destacaba que “pasamos de tener un hospital pequeño a uno grande y de primer nivel tecnológico y ganamos una nueva infraestructura sanitaria. Solo hay 5 ‘HACLE’ en la Comunitat Valenciana, por lo que seríamos el sexto”. Rodríguez añadía que “ganamos una infraestructura que dotará de un servicio que nuestras comarcas no tienen”.

Sobre la puesta en marcha del nuevo hospital de Ontinyent, el director de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras insistió en que será efectiva por completo “en primavera”, pero sin concretar la fecha concreta de la apertura. “No podemos dar una fecha exacta porque poner en marcha el hospital es un proceso complejo, que requiere muchos ajustes, una coordinación, traslado de profesionales y de la actividad” y añadió que “ahora además tenemos el pico de la gripe. Sería impensable plantear el traslado, hay que espera a que las circunstancias y el contexto sea propicio para realizar ese traslado y esa puesta en funcionamiento”, reiteró.

Pedro López afirmó que el proceso para esa apertura se encuentra en las últimas fases de completar el equipamiento y ajuste de instalaciones, y declaró que “van por buen camino para asegurar que como dijo el conseller, el hospital entrará en pleno funcionamiento en primavera”. También destacó que con el nuevo sanatorio Ontinyent dispondrá de un hospital “mucho más moderno, con una dotación tecnológica y de equipamiento de las más modernas y mejores de la Comunitat Valenciana”, y puso de manifiesto el “esfuerzo de la conselleria en la puesta en marcha de este hospital, con más de 65 millones de euros de inversión, 136 nuevos puestos para incrementar dotación personal, la declaración de área con 26 puestos de difícil cobertura y vamos a garantizar que se puedan cubrir todos los puestos”.

Por su parte, el alcalde manifestó que con el nuevo hospital “tendremos mejor cartera de servicios. Todos queremos La Fe, pero solo hay una y está en València. Tenemos que ser conscientes de la población que tenemos. En Ontinyent estamos a media hora de Xàtiva y a media hora de Alcoi, en solo un radio de media hora tenemos el mejor número de servicios”, añadió que “hay que entender que tenemos que ser complementarios entre nosotros. Para nosotros es esencial contar con la unidad de daño cerebral, porque la tendrá Ontinyent y no Xàtiva y Alcoi. Podemos estar satisfechos, querríamos que estuviera ya, pero tenemos que ser conscientes de lo que vamos a ganar en calidad de vida. Tres meses arriba o abajo no van a cambiar la vida, pero un buen hospital y 136 profesionales más, sí que nos la van a cambiar”, concluía Jorge Rodríguez.