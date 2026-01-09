Xàtiva conmemora el centenario de Ragara, fotógrafo que captó la esencia de la ciudad

La Casa de la Cultura de Xàtiva acoge este viernes la inauguración de una exposición conmemorativa del centenario del nacimiento del fotógrafo aficionado Rafael García Ramon, alias Ragara, que dedicó gran parte de su vida a retratar con su cámara la esencia de la ciudad.

La muestra, que permanecerá abierta en la Sala de Exposiciones hasta el 26 de enero, traza un recorrido por la trayectoria vital y creativa del activista.

Nacido el 10 de enero de 1926 -este sábado se cumplen 100 años- García Ramón trabajó como comerciante toda su vida, al igual que su padre, que poseía una tienda de tejidos en aquella época.

Pero el voraz interés por el saber y la lectura perfilaron a un hombre con un gran nivel cultural a quien le apasionaba leer y estudiar y que disfrutaba recorriendo los rincones de Xàtiva con su cámara de fotos y captando a sus vecinos y tradiciones. Ragara era, además, un enamorado de Xàtiva, un entusiasta de la montaña y del deporte y un hombre con inquietudes políticas.

Fundador de Afsa y Avant

Todas estas aficiones, unidas a su implicación activa en la vida social y cultural y en el tejido asociativo de la ciudad, le llevaron a ser socio-fundador de la Associació Fotogràfica Setabense d'Aficionats (Afsa) junto al también desaparecido Adolfo García, además de socio-fundador del Centre Excursionista Avant de la mano de su amigo Paco Castelló.

Además, García Ramón fue militante de la agrupación socialista de Xàtiva, presidió el Casino Setabense durante unos años y ejerció como ferviente defensor y activista por la lengua propia, reivindicando la oficialidad del nombre en valenciano de Xàtiva, así como el cuadro boca abajo de Felipe V .

Ragara murió en julio de 2005 a los 78 años. Con él, murió un pequeño trozo de Xàtiva.