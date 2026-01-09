Xàtiva plantea a la diputación inversiones por valor de 2,38 millones con el Pla Obert

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado las solicitudes de los proyectos que pretende que formen parte del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de València, y que suman un total de 2,38 millones de euros. Estos proyectos están asociados a áreas como Parques y Jardines, Instalaciones Deportivas, Movilidad, Servicios Públicos y Ciclo Hidráulico.

Uno de los proyectos que se pretende ejecutar es la primera fase de las obras del carril bici en el casco antiguo de la ciudad, conectando el final de la vía verde con la estación de ferrocarril, con un presupuesto de 788.648 euros con el fin de mejorar la movilidad y fomentar el uso del transporte público y sostenible. Además, también está previsto el acondicionamiento y mejora del parque del área recreativa «La Vila» de Xàtiva, donde se encuentra ubicado el skatepark, con la implantación de un parque multiaventura (propuesta en colaboración con el Consell de Xiquets i Xiquetes), con una inversión de 252.914 euros.

En cuanto a la renovación del asfaltado en las calles de la ciudad, se trabajará con un presupuesto de 791.945 euros en el acondicionamiento de firmes en ubicaciones como la avenida Corts Valencianes, la avenida Ausiàs March, la calle Virrey Lluís Despuig, la carretera de Genovés, la calle Reina, Annauir, Carraixet y en los caminos Fillola, Picanya, Branquisal y Vileu. Respecto al área de Ciclo Hidráulico, está previsto un proyecto de sustitución de las canalizaciones de agua potable y de saneamiento de la calle Caputxins de Xàtiva, con un presupuesto de 433.939 euros, con los que se reurbanizará también este espacio.

Mejoras en Les Pereres

Por último, en lo relativo a las instalaciones deportivas, está prevista una inversión de 110.896 euros. Se repondrán los pavimentos de las pistas de pádel y tenis del polideportivo Les Pereres (50.457 euros), y también se suministrará material deportivo para las zonas de salto de altura y salto con pértiga de la pista de atletismo (60.439 euros).

«Gracias a estos cinco proyectos, se invertirán en nuestra ciudad más de 2,3 millones de euros. Tenemos proyectos en materia de movilidad, de asfaltado, de agua potable, de parques infantiles y de deportes, cumpliendo con la normativa marcada por la Diputación de València y, sobre todo, esperamos que la Diputación revise lo antes posible todos y cada uno de estos proyectos para poder licitarlos y comenzar en este 2026 inversiones necesarias para el futuro de nuestra ciudad», ha explicado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.