Anna blinda el entorno de su palacio de película para preservar sus raíces históricas

Fue uno de los principales escenarios de la última película de Alejandro Amenábar y cada año recibe a decenas de miles de visitantes. El Palacio de los Condes de Cervellón, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, constituye uno de los principales emblemas de Anna.

La necesidad de establecer un perímetro de protección para garantizar la preservación de los principales rasgos definitorios y la armonía del entorno de este Bien Interés Cultural (BIC) han conducido al ayuntamiento a diseñar un Plan Especial que trata de poner en valor y blindar frente a posibles amenazas una serie de espacios públicos colindantes que abarcan algunas de las calles más antiguas del municipio.

La propuesta ha entrado recientemente en fase de evaluación por parte de la Generalitat, que tiene la última palabra sobre su aprobación. El proyecto persigue identificar, proteger y conservar los elementos de interés patrimonial existentes en el entorno del Palacio con tal de mantener sus cualidades culturales, históricas y paisajísticas, procurando una cierta sintonía visual de las edificaciones e instalaciones con las propias del BIC y evitando agresiones estéticas.

Con esta misión, se regulan los usos del suelo y los requisitos a los que deben someterse las actuaciones de edificación y actividades en el ámbito en cuestión (con una superficie de unos 26.000 m2) y se definen diversos grados de protección y de intervención posibles. La programación también pretende facilitar la rehabilitación y conservación dentro del perímetro, preservando los valores culturales, naturales o paisajísticos.

El entorno de protección está compuesto por la manzana donde se ubica el Palacio, junto con la plaza de la Alameda, las fachadas que recaen a la misma y diversas calles del núcleo histórico de Anna. También figuran en el Plan recursos de alto valor paisajístico como la Bajada del Molino y los elementos vinculados a la Acequia Madre que abastecía al Palacio, como la fuente-lavadero de la Alameda, el molino de Juan Marín Palop o la avenida del Pantano y otras parcelas.

Armonía visual

Desde el consistorio de Anna subrayan que el Plan Especial es una obligación para los municipios que disponen de algún BIC. Sin esta programación, recuerdan que todas las solicitudes de intervención en el entorno deben pasar por la aprobación de la conselleria, lo que supone una ralentización de los plazos de tramitación.

Las mismas fuentes hacen hincapié en el objetivo de que los elementos arquitectónicos en los alrededores del Palacio guarden una relación entre sí que sea acorde con la morfología original y con las raíces de la zona. El alcalde, Miguel Marín, señala la voluntad municipal de extender la misma pauta de actuación a diferentes rincones emblemáticos del pueblo para que todos «vayan en consonancia». Como ejemplo, el primer edil pone la actuación seguida en la plazadelSurtidor, que en buena medida se ha basado en la configuración y el diseño de la balsa de la Alameda.

Entre las propuestas del Plan que aparecen en el borrador hecho público por la conselleria —que no es definitivo y está sujeto a posibles cambios— figura la posible creación de una Ruta del Palacio, un recorrido en torno al BIC que mostraría sus vistas tradicionales y su vinculación a los elementos de las inmediaciones. El documento también plantea la posibilidad de dar más prioridad a los peatones en el ámbito de la planificación.