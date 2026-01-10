Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramón Esteve pronunciará el pregón de los Moros i Cristians de Ontinyent y la hija del maestro Ferrero dirigirá "Chimo"

La imagen oficial de las fiestas correrá a cargo del estudio valenciano Democracia® y el video promocional de las Fiestas 2026 será realizado por el festero Gusmà Kevin Muñoz Cortés

Ramón Esteve y Pilar Ferrero.

Lluis Cebriá

Ontinyent

El presidente de la Societat de Festers y el alcalde de Ontinyent han hecho públicos los principales nombramientos de las Fiestas de Moros y Cristianos 2026, una edición que destaca por la combinación de prestigio profesional, sensibilidad artística y fuerte arraigo a la ciudad.

El pregón de las fiestas será pronunciado por el arquitecto ontinyentí Ramón Esteve, una figura de reconocida trayectoria nacional e internacional, escogido tanto por su recorrido profesional como por su vínculo con Ontinyent y su visión de la cultura como expresión colectiva.

La imagen oficial de las fiestas correrá a cargo del estudio valenciano Democracia®, referente del diseño contemporáneo por su mirada conceptual y su lenguaje propio. El cartel de 2026 quiere ser una apuesta por una imagen que transcienda el mero elemento visual y conecto con la emoción fiestera.

Uno de los nombramientos más simbólicos de esta edición será el de la dirección musical de la marcha mora "Chimo", que asumirá Pilar Ferrero Silvaje. La designación llega en un momento especialmente emotivo, coincidiendo con el centenario del nacimiento de su padre, el Maestro Ferrero, autor de la pieza, y después de que el Ayuntamiento haya declarado 2026 como Año Ferrero.

Finalmente, el video promocional de las Fiestas 2026 será realizado por el festero Gusmà Kevin Muñoz Cortés, profesional del ámbito audiovisual que aportará una mirada actual y próxima a la promoción de la fiesta.

Con estos nombramientos, Ontinyent comienza la edición de las Fiestas de Moros y Cristianos 2026, que unirá talento, memoria y creatividad para volver a llenar las calles de música, imagen y palabra.

