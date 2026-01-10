Así será el primer carril bici urbano de Xàtiva: 15 tramos para enlazar la vía verde, la estación y el Palasiet

Las vías del ferrocarril han supuesto históricamente una auténtica barrera a la movilidad de todo tipo entre el casco urbano y los polígonos industriales de Xàtiva, que ha desalentado la utilización de medios de desplazamiento no motorizados por parte de la población. Los intentos de desarrollar una infraestructura ciclista adecuada por el núcleo urbano, además, han chocado con no pocas dificultades técnicas desde la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hace casi una década.

Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento de Xàtiva ha impulsado un ambicioso proyecto con el que pretende iniciar el despliegue de una red de carriles bici en suelo residencial. La primera fase de esta empresa contempla un trazado "de longitud relevante" que salvará el "abismo" de las vías del tren, dando continuidad a la recientemente estrenada vía verde a la Ribera y empalmando este itinerario a la altura del Paquito Coloma, con la estación de ferrocarril y el carril bici existente en la zona verde del sector Palasiet, en la parte oeste de la ciudad.

La actuación, presupuestada en 788.648 euros, es la más destacada entre las propuestas presentadas a la Diputación de Valencia para que sean financiadas por el Pla Obert d'Inversions 2024-2027, por un importe global de 2,38 millones.

El proyecto provisional diseñado por el consistorio, pendiente de obtener el visto bueno de la corporación provincial y sujeto a posibles cambios, también contempla la mejora de la accesibilidad en el espacio urbano sobre el que se interviene, con la eliminación de barreras arquitectónicas, la ampliación de espacios peatonales, el estrechamiento de la calzada para coches en algunos puntos y otras actuaciones urbanísticas quirúrgicas.

El carril bici se dividiría en 15 tramos. Desde la glorieta situada en la calle 9 d'Octubre del Palasiet, debajo del puente de la Beata Inés, el trayecto "bajaría" a la cota de calzada al final de la Avenida Ausiàs March y discurriría por la banda de aparcamientos en batería, que se reconvertirían en cordón para no reducir el espacio peatonal de las aceras en una zona con gran densidad de población.

El trazado proseguiría hasta la rotonda de l'Hort de l'Almunia y bordearía la rampa de subida hacia el puente del Claret, para continuar hasta la glorieta de la estación de ferrocarril. La solución a aplicar en este espacio está pendiente de definición a expensas del proyecto de remodelación de la plaza en el que se trabaja junto a Adif.

Los siguientes tramos enlazarían con la Baixada de l'Estació y con la calle Ximén de Tovía. En este último se proyecta una mejora relevante consistente en un nuevo paso de peatones y bici previo a la glorieta de la intersección con la calle Pare Claret. Un movimiento que muchas personas realizan de forma irregular. El carril bici seguirá por Pintor Guiteras, atravesará la Plaça del País Valencià a la entrada de Xàtiva, se adentrará en la CV-58 de acceso a la ciudad (donde se prevé reducir carriles y arcenes), cruzará la glorieta del tanatorio-Ronda Norte y llegará al Paquito Coloma por el polígono. También se propone una intervención de remodelación del entorno del restaurante de ramen (antiguo McDonald's) y la vía de servicio existente, que se eliminaría para poder bordear toda la manzana sin salir a la glorieta. El espacio se reordenará ensanchando las aceras.

La inversión también busca fomentar la intermodaliad con el transporte colectivo, al conectar en esta primera fase el carril bici con las estaciones de ferrocarril y autobuses.

Por otra parte, esta semana han culminado las obras del nuevo carril peatonal de 2 kilómetros de longitud que conecta el núcleo urbano con el centro comercial Plaza Mayor.

Mejoras en diversos ámbitos

Dentro del Pla Obert d'Inversiones también está previsto el acondicionamiento y mejora del parque del área recreativa «La Vila» de Xàtiva, donde se encuentra ubicado el skatepark, con la implantación de un parque multiaventura (propuesta en colaboración con el Consell de Xiquets i Xiquetes), con una inversión de 252.914 euros.

En cuanto a la renovación del asfaltado en las calles de la ciudad, se trabajará con un presupuesto de 791.945 euros en el acondicionamiento de firmes en ubicaciones como la avenida Corts Valencianes, la avenida Ausiàs March, la calle Virrey Lluís Despuig, la carretera de Genovés, la calle Reina, Annauir, Carraixet y en los caminos Fillola, Picanya, Branquisal y Vileu. Respecto al área de Ciclo Hidráulico, está previsto un proyecto de sustitución de las canalizaciones de agua potable y de saneamiento de la calle Caputxins de Xàtiva, con un presupuesto de 433.939 euros, con los que se reurbanizará también este espacio.

Por último, en lo relativo a las instalaciones deportivas, está prevista una inversión de 110.896 euros. Se repondrán los pavimentos de las pistas de pádel y tenis del polideportivo Les Pereres (50.457 euros), y también se suministrará material deportivo para las zonas de salto de altura y salto con pértiga de la pista de atletismo (60.439 euros).