Una línea aérea, el origen del apagón nocturno de 6 horas que sufrieron 4 pueblos de la Canal el viernes

El 28 de abril de 2025, España entera se fundió a negro tras sufrir el peor apagón registrado en Europa en varias décadas. Aunque a una escala muchísimo más reducida y durante menos horas, los habitantes de varios pueblos de la comarca de la Canal de Navarrés revivieron por momentos aquel episodio histórico tan reciente el pasado viernes por la tarde-noche.

El reloj marcaba las 20.09 horas cuando las calles de Chella se quedaron completamente a oscuras mientras la zona del paseo de la localidad registraba una intensa actividad por los trabajos de montaje de la hoguera de San Antón. Los negocios que aún permanecían abiertos a esas horas tuvieron que tirar de inventiva para atender y cobrar a los clientes o directamente dejar de prestar servicio por ser materialmente imposible.

Pero este no fue el único municipio afectado por el corte de luz. Similar situación se vivió en las vecinas poblaciones de Bolbaite, Navarrés y Quesa. Hubo fábricas que tuvieron que interrumpir la producción. En total, se calcula que el apagón afectó aproximadamente a 5.000 inmuebles de las citadas cuatro localidades durante más de seis horas. Hasta pasadas las 2 de la mañana no se restableció con normalidad el suministro en la zona.

El origen del corte

¿Cuál fue la causa del apagón? Fuentes de Ibedrola apuntan a una incidencia en una línea aérea de media tensión que afectó a cerca de 5.000 clientes de Navarrés, Chella, Bolbaite y Quesa.

"Se trata de una línea eléctrica de bastante longitud que va por un terreno muy escarpado. Esto, unido a que era de noche, dificultó bastante la localización de la avería", precisan desde la compañía que distribuye la energía a hogares y negocios a través de la empresa i-DE. La entidad proyecta actuaciones en la comarca para tratar de solucionar este tipo de incidentes puntuales.

Por otra parte, Anna estuvo este sábado durante gran parte del día sin agua corriente debido a una rotura en la conducción general. Aqlara dio el aviso del corte de suministro a las 11 horas. La incidencia se prolongó hasta aproximadamente las 7 horas más tarde.