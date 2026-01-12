Agullent decreta dos días de luto en honor al cronista oficial, Ramon Haro Esplugues

El Ayuntamiento de Agullent ha decretado dos días de luto oficial en memoria del vecino Ramon Haro Esplugues, quien fue estudioso, regidor, maestro y cronista oficial de Agullent, así como una figura clave en la vida cultural, social y cívica del municipio. Durante este lunes 12 y mañana martes 13 de enero, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de respeto, pésame y reconocimiento a su trayectoria y a su legado.

Ramon Haro Esplugues nació en Agullent el 23 de abril de 1946. Profundamente arraigado a su pueblo, dedicó su vida al estudio, la docencia, la promoción de la lengua, la investigación histórica y la difusión del patrimonio material e inmaterial de Agullent. Maestro de profesión, ejerció la docencia en varios centros educativos y posteriormente trabajó como técnico lingüístico y traductor de la Generalitat Valenciana, tarea que desarrolló con reconocida solvencia y humanidad.

Como cronista oficial de la Vila de Agullent, Ramon Haro fue un incansable investigador de la historia local, de las tradiciones, de la religiosidad popular y de la identidad colectiva del pueblo, dejando una extensa obra escrita y una impronta profunda en generaciones de agullentins y agullentines. Fue también activista cultural, editor, articulista, pintor e impulsor de numerosas iniciativas cívicas y culturales, siempre con la convicción de que “no se es nada si no se es pueblo”.

Su compromiso con Agullent y con el País Valencià fue reconocido a lo largo de su vida con varios homenajes, entre los cuales destaca el premio Basset (2020), así como la decisión municipal de poner su nombre a la Biblioteca Pública de Agullent, en un homenaje a su tarea y trayectoria.

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha señalado que “Ramon nos ha enseñado a mirar nuestro pueblo con ojos más abiertos, a estimarlo mejor y a sentirnos parte de algo que viene de lejos y que continuará después de nosotros. Su legado no es solo lo que escribió o pintó, sino lo que sembró en tantas personas: curiosidad, aprecio, responsabilidad y esperanza”. Y ha añadido palabras de agradecimiento: “Gracias por todo lo que nos has dado, Ramón. Gracias para hacernos pueblo”.

El Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, IEVA, también ha lamentado la pérdida de Ramon Haro Esplugues, socio y uno de los fundadores de la entidad, según han destacado a través de sus perfiles de redes sociales. El IEVA ha expresado sus condolencias a la familia, amigos, al pueblo de Agullent y a la comarca, "que lo tenía en gran estima", resaltan.