El Ahora Vóley Xàtiva logra puntuar contra el CV Rivas de Madrid, pese a perder por 2-3

El primer equipo femenino del Club Voleibol Xàtiva, el Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina jugaba en casa contra el líder e imbatido CV Rivas (Madrid) en el primer partido de liga regular en la segunda fase. En un partido intenso y disputado, las de Xàtiva lograron puntuar, plantando cara a las madrileñas, pese a ceder finalmente por 2-3 (11-25/25-22/25-13/18-25/7-15). Una liga entre los mejores clasificados de ambos grupos en la primera vuelta, que tuvo resultados como la victoria del Mallorca contra el Manacor en el derbi balear, así como la victoria del Tarragona contra el AVG Almería. Las de Xàtiva recibirán el próximo sábado a las 17 horas en el Pabellón de voleibol setabense al Mayurqa Vóley Palma Anaya (Mallorca).

Lsa chicas del Voleibol Xàtiva, en un descanso del partido. / Club Voleibol Xàtiva

Con buena entrada de público, el Ahora Vóley Xàtiva tenía una papeleta complicada. Se enfrentaban al líder de la clasificación en la primera vuelta: CV Rivas de Madrid, sabiendo que era un duelo muy difícil, contando además que las setabenses jugaron con las bajas para este partido de dos jugadoras que están disputando el preeuropeo con la Selección de España sub-18 en Italia (Martina Ponzinibbio y Alison Quintin). Las de Xàtiva salieron al campo sin complejos y a punto estuvieron de dar la sorpresa en esta primera jornada.

En el primer set, las de Rafa Mora, Javi Martínez y Pablo Tatay se encontraron con un equipo madrileño rocoso, que jugaron con bastante regularidad, y que consiguieron desde el principio una ventaja importante que les permitió jugar con comodidad. Las locales, con menos ritmo del habitual, quisieron arriesgar, pero no consiguieron su objetivo, cediendo con claridad el primer set. Cambiaba el panorama en el segundo set, las de Rivas siguieron realizando su juego, pero las de Xàtiva fueron mucho más incisivas y lucharon lo indecible, sorprendiendo a las madrileñas, que con 11-9 tuvieron que solicitar su primer tiempo muerto. El partido permanecía bastante igualado y con 18-19 fueron los técnicos setabenses los que solicitaron tiempo muerto. Un incierto final de set en el que ambos conjuntos se entregaron a fondo, con jugadas muy disputadas, que llevaron a las de Xàtiva a empatar el partido por 25-22. Se abrió un nuevo escenario, las de Xàtiva creyeron y salieron en tromba en el tercer set. Con 6-2 a favor, obligaron al técnico madrileño a pedir tiempo muerto, las cosas no mejoraban para las visitantes, que se encontraron con un Xàtiva sin fisuras. Con 12-3 las visitantes ya habían consumido su segundo tiempo muerto, y la ventaja de las setabenses iba en aumento, por lo que siguieron arriesgando y en un gran final ganaron por 25-13, le habían dado la vuelta al partido (2-1). En el cuarto set las madrileñas demostraron su gran calidad, variando algunas posiciones de juego, y pese a la igualdad inicial lograron dominar el marcador, obligando a los técnicos setabenses a solicitar tiempo muerto (8-12). Muy complicado jugarle al Rivas cuando van por delante en el marcador, las de Xàtiva, muy autopresionadas, pensando en que podían ganar, erraron en el saque y en ataque al tratar de forzar la máquina, y la ventaja fue aumentando hasta hacer caer la balanza del lado visitante por 18-25. Las madrileñas se habían reencontrado con su juego y forzaron el desempate. Un quinto set donde las de Xàtiva estuvieron más nerviosas de lo normal, y las visitantes controlaron la situación desde el principio (2-7), con tiempo muerto del Xàtiva. Los puntos fueron cayendo del lado visitante, pese a que las jugadas eran largas e intensas, las locales lucharon lo indecible, pero el Rivas cerraba el partido por 7-15.

Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Martina Valor y María Martínez.

Por su parte, el primer equipo masculino, el Familycash Xàtiva de superliga2 masculina (liga de plata española), tuvo jornada de descanso con motivo de la disputa de la Copa Princesa en Pinto (Madrid), que coronó como Campeón al CV Textil Santanderina, que venció en la final al San Sadurniño de A Coruña. Este próximo sábado a las 19 horas, los de Xàtiva reciben en el Pabellón de voleibol setabense al Mintonette Almería, quinto en la clasificación.

Selección Española sub-18 (Preeuropeo WEVZA).

Tres jugadoras con licencia del Club voleibol Xàtiva han participado con la Selección Española Sub-18 en el Preeuropeo (WEVZA) que se disputó en Foccia (Italia) durante la pasada semana. Gran actuación de la selección nacional, que logra un meritorio quinto puesto. Alison Quintin, Martina Ponzinibbio y Camila Belaunzarán (en la concentración permanente de la selección en Soria), han vivido una extraordinaria experiencia, que les hará crecer como jugadoras.

No tuvieron suerte en la fase de grupos, cayeron derrotadas por la mínima contra Holanda (2-3) y contra Bélgica por 0-3, que a la postre fue la subcampeona del torneo WEVZA. Ya en la disputa de los puestos 5 al 7, el conjunto español estuvo impecable y cosecharon dos victorias: la primera contra Portugal (3-1), y cerraron contra Alemania por un contundente (3-0). El club de Xàtiva ha dado la enhorabuena al equipo al completo junto al staff técnico de la selección por la gran labor realizada durante el WEVZA.

Resultados de los equipos de base

En la primera división autonómica junior masculina, el Familycash Xàtiva cedió en un partido de infarto contra el CV Paterna por 3-2 (29-27/20-25/18-25/25-23/18-16), pero los de Xàtiva siguen líderes de la clasificación. En la segunda división senior femenina, el Xàtiva ganaba por 3-0 al CV Oliva (25-16/25-21/25-12), segundas clasificadas, por lo que las setabenses siguen líderes de la clasificación. Derrota del Xàtiva juvenil femenino de la segunda división autonómica contra el CV València, líderes de la clasificación, por 1-3 (16-25/25-18/24-26/19-25), en un partido en el que las setabenses lucharon intensamente, destacando el tercer set, clave del partido.

En los Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento. Jornada de resultados negativos para los equipos de Xàtiva. Cedieron las cadetes del Xàtiva en la primera división autonómica por 3-2 en Elche, en un partido muy igualado. Cedieron las infantiles de primera división del Dental Carralero en Elche por 3-1 (25-11/22-25/25-10/25-19). Tampoco consiguieron ganar los cadetes masculinos del Xàtiva en la primera división, y cedieron por 1-3 contra el líder Conqueridor de València. Derrota de los infantiles masculinos en la primera división por 0-3 contra el Fabraquer. Victoria en la segunda división infantil femenina del Dental Carralero Xàtiva que ganaron a Escuela 2 de La Cañada por 3 - 1 (25-22/24-26/25-19/25-16).