El Atzeneta cae ante el Castellonense y entra en puestos de descenso

La primera vuelta de la liga en Tercera Federación llegó a su fin. El Atzeneta la cerró con una derrota ante el Castellonense que le hace caer a la zona de descenso, mientras que el Ontinyent 1931 sumó un valioso empate en el campo del Atlético Levante para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El Ontinyent 1931 conduce el balón ante el Atlétic Levante. / Ontinyent 1931 CF

El Atzeneta recibió el sábado en El Regit al Castellonense, en un duelo con aroma de revancha tras los enfrentamientos de la pasada temporada. El conjunto de Luis Navarro buscaba revertir su mala dinámica, pero se encontró con un Castellonense que demostró por qué lidera la categoría. El encuentro apenas dio margen para la especulación, ya que a los seis minutos los de Iñaki Rodríguez se adelantaron en el marcador. La jugada nació en un saque de banda por la derecha y el balón llegó al interior del área para que Germán inaugurara el marcador (0-1).

El Castellonense no bajó el ritmo y, minutos después, volvió a generar peligro por el costado derecho, con un centro que obligó a intervenir a Ferri. Superado el primer cuarto de hora, el equipo de la Ribera volvió a probar fortuna en una acción en la que, de nuevo, apareció el guardameta local para evitar el segundo. La reacción del conjunto taronja llegó con dos centros desde la derecha que no encontraron rematador. Más tarde, un error defensivo permitió a Misffut robar un balón peligroso, pero el palo evitó el gol visitante. El Atzeneta dispuso de una opción tras un fallo del Castellonense, aunque el disparo resultó inofensivo. Con el 0-1 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Atzeneta dispuso de su primera llegada clara, con un remate de Brian que fue bloqueado por la defensa. Los locales insistieron, aunque sin precisión en los metros finales, mientras que el Castellonense también se acercó al área sin generar ocasiones claras. Leo Ramírez lo intentó con un disparo lejano, pero salió muy desviado. En los minutos finales, el conjunto de Luis Navarro acumuló las últimas aproximaciones del partido, sin lograr el empate. Con este resultado, el Castellonense se mantiene en lo más alto de la tabla y el Atzeneta cae a puestos de descenso.

En el mismo horario, la Ciudad Deportiva de Buñol acogió el encuentro entre el Atlético Levante y el Ontinyent 1931. El partido comenzó con intensidad y, en los primeros cinco minutos, ambos equipos dispusieron de una ocasión de peligro: el filial granota, con un lanzamiento de falta, y el conjunto de Roberto Bas, con un centro-chut envenenado de Vicent. Con el paso de los minutos, las llegadas se sucedieron, aunque sin acierto, gracias al buen trabajo defensivo y a la actuación de los porteros.

Las dos acciones más claras de la primera mitad fueron para el Atlético Levante. La primera llegó tras una pérdida peligrosa que permitió a los locales correr con espacio, pero Andreu evitó el gol. La segunda, a la salida de un córner, terminó con un remate desviado. El marcador no se movió antes del descanso.

En la segunda parte, el filial levantinista salió más activo y avisó con un disparo que rozó el palo y, poco después, con un lanzamiento centrado que atrapó Andreu. Lluís Felipe también presionó con intensidad para provocar el error del guardameta local, en una acción que estuvo cerca de convertirse en el gol blanc-i-negre. Ambos equipos intercambiaron llegadas, pero sin la precisión necesaria para romper la igualdad.

La acción más polémica del encuentro llegó en el minuto 90, cuando Iván Albert remató un córner y el balón pudo haber superado la línea de gol, aunque el colegiado indicó que no fue así. El partido concluyó sin goles y con reparto de puntos. El Atlético Levante se mantiene una semana más en puestos de playoff, mientras que el Ontinyent 1931 continúa al acecho de una plaza de promoción de ascenso.