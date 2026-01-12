Fallece José Roig, primer alcalde democrático de Anna y exdiputado provincial del PSPV

Se encontró un pueblo con las calles sin asfaltar e impulsó su desarrollo y modernización. Bajo su largo mandato, Anna adquirió sin apenas coste el Palacio de los Condes de Cervellón, un Bien de Interés Cultural (BIC) hoy convertido en emblema turístico y seña de identidad del municipio. Sus gobiernos también sentaron las bases para dinamizar el lago de la Albufera, con la dignificación del entorno y la difusión del lema "Anna, embrujo de la naturaleza".

José Antonio Roig Bellver ha fallecido a los 85 años de edad. Quien fue el primer alcalde de la era democrática en la localidad de la Canal de Navarrés, revalidó el cargo durante cuatro legislaturas consecutivas, entre 1979 y 1995, bajo las siglas del PSPV-PSOE.

El Ayuntamiento de Anna ha decretado dos días de luto oficial por la pérdida, durante hoy lunes y mañana 13 de enero.

Roig fue más que un alcalde de pueblo. Su vocación política y su voluntad de vertebración a nivel comarcal le situaron como uno de los fundadores de la agrupación socialista de la Costera-la Canal de Navarrés. Fue, además, diputado provincial por la demarcación de Xàtiva durante su primera y tercera legislatura. El PSPV-PSOE pierde con él a uno de sus grandes referentes históricos en este territorio.

Como diputado, Roig tuvo que lidiar con la gran riada de 1982, provocada por la rotura de la presa de Tous, que dejó importantes daños en Anna. Cinco años más tarde de aquel fatídico episodio, aconteció otra riada, la de 1987. Gracias a las obras desplegadas con anterioridad, el pueblo se encontró mucho más protegido para afrontar el fenómeno.

A finales de la década de 1980, el Ayuntamiento de Anna cerró la compra del Palacio de los Condes de Cervellón con el entonces propietario, Valentín Trénor. Aquella importante operación apenas le costó al pueblo el valor de las escrituras, unas 300.000 pesetas. El resto del dinero fue aportado por la Diputación de Valencia.

Durante la etapa de José Roig como alcalde, el paraje de la Albufera de Anna también vivió una notable revitalización, con la plantación y sustitución de árboles que le dieron al lago un aspecto más vivo. Bajo su gobierno se diseñó el lema turístico "Anna, embrujo de la naturaleza", que ha funcionado en la localidad hasta que hace poco se impulsó la marca "Manantial de leyenda".

El primer alcalde de la democracia en la localidad también promovió el desarrollo de servicios públicos básicos todavía muy deficientes en los años 80, como el alcantarillado, el alumbrado o el asfaltado de las vías urbanas.

A nivel personal, José Roig era un enamorado de su pueblo y una persona tremendamente carismática, una figura muy conocida antes de meterse en política, entre otras cosas por su papel como cantante que solía amenizar las fiestas. Sus inquietudes musicales le llevaron también a formar parte de la banda de Anna. El difunto se ganó el cariño de muchos de sus convecinos por su carácter abierto y su talante dialogante. Según destaca su entorno, siempre estuvo dispuesto a ayudar a la gente en todo lo que estaba en su mano, sin distinguir ideologías ni colores políticos.

En el plano profesional, Roig se ganó la vida como comerciante dedicado a la fruta y la verdura. Antes de ser alcalde, gestionó un almacén en Anna que solía distribuir la mercancía a otros puntos de la geografía española. Cuando en 1995 dejó la primera línea política, rechazó ofertas y posibles puertas giratorias para tratar de retomar su ocupación inicial, aunque en aquel momento comenzó a dedicarse a la exportacion a escala internacional. Sin embargo, los achaques de salud derivados de una trombosis cerebral condicionaron su trayectoria posterior.

Roig estaba casado y tuvo tres hijos, fruto de sus dos matrimonios. Su estado de salud se había agravado recientemente.

Como muestra de respeto institucional, el Ayuntamiento de Anna ha anunciado que, durante los días de luto, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. Además, antes de iniciar la próxima sesión plenaria, se guardará un minuto de silencio y se trasladarán las condolencias oficiales a la familia y personas allegadas del fallecido.

"Desempeñó un papel fundamental en la democracia local"

"D. José A. Roig Bellver desempeñó un papel fundamental en los primeros años de la democracia local, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de las instituciones municipales y al desarrollo de Anna en una etapa clave de su historia reciente", destaca el comunicado emitido este lunes por el consistorio.

El alcalde de Anna, Miguel Marín Beneyto, ha querido expresar públicamente su reconocimiento institucional a la figura del fallecido. “Aunque pertenecemos a sensibilidades políticas distintas, hoy no hablamos de partidos, sino de institución y de historia. Pepe Roig, como le conocíamos en Anna, fue el primer alcalde democrático de nuestro pueblo y dedicó dieciséis años de su vida al servicio público en un momento decisivo para Anna. Ese compromiso merece el respeto y el reconocimiento de toda la Corporación y del conjunto del municipio", incide Marín.

Desde el Ayuntamiento de Anna se ha reiterado el más sincero pésame a la familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y política.

La capilla ardiente de José Roig estará instalada en el tanatorio de Chella a partir de las 17 horas de hoy. El entierro será mañana martes 13 de enero a las 11.30h en la Iglesia de Anna.