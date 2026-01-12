Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, regresa de Ibiza con los primeros oros de la temporada

El Club Bádminton Xàtiva ha conseguido los primeros oros de la temporada, de la mano del deportista Feliu Terol, en el Máster Sub-13 y Sub-17 disputado el pasado sábado en Ibiza. Terol compitió en la prueba de individual masculino y en la de dobles mixto, junto a la jugadora Flavia Bocica, del CB Teulada, alzándose con el oro en las dos pruebas.

El deportista setabense partió como cabeza de serie en ambas pruebas y no tuvo problemas para acceder a las diferentes rondas eliminatorias. En individual, los octavos los superaba por su condición de cabeza de serie número uno y en cuartos se enfrentó a Arnau Sintes, al que superó con facilidad. Ya en semifinales, su rival fue Marc Cote, al que también superó con facilidad. De este modo llegó a la final, donde le esperaba el cabeza de serie número dos, Eric Melia, que tampoco ofreció mucha resistencia y cedió por 21-11 y 21-10. Feliu se hacía así con la medalla de oro en individual.

En la prueba de dobles mixtos, donde junto a Flavia Bocica tampoco tuvo problemas para subirse a lo más alto del podio. En la ronda de cuartos superaron a la pareja formada por Javier Tajuelo y Marta Rico; en semifinales hicieron lo mismo con Álvaro González y Carla Fernández para acceder de este modo a la final. El partido por la victoria los enfrento al dúo integrado por Carlos Fernández y Daniella Ramírez, a los que superaron por 21-15 y 21-11 para colgarse el segundo oro de la jornada.

El jugador del CB Xàtiva Feliu Terol inicia así la temporada consiguiendo unos valiosos puntos de cara a consolidar las posiciones en las diferentes clasificaciones nacionales.

Jocs Esportius en categoría infantil

Por otra parte, el Pabellón Municipal Francisco Ballester de Xàtiva se convirtió el pasado sábado en el epicentro del bádminton de la Comunitat Valenciana con la celebración de la segunda jornada de los “Jocs Escolars de la Comunidad Valenciana” en la categoría infantil. Esta jornada contó, como es habitual, en la categoría infantil con una numerosa participación, con un total de 87 participantes de clubes y escuelas de toda la comunidad.

Los jugadores del Club Bádminton Xàtiva realizaron una buena actuación consiguiendo un 61% de victorias en las pruebas individuales y un 55% en la de dobles. Destacaron Arnau Ballester con 4 victorias, seguido de Pascual Pardo y Aarón Fasanar con tres victorias sobre cuatro posibles.

Daniel Meseguer, del Bádminton Xàtiva, en el Master de Alfajarín. / Javier Alcázar

Daniel Meseguer en el Máster Senior

Del 10 al 11 de enero la localidad aragonesa de Alfajarín acogió a los 125 participantes del primer Máster Senior de esta temporada 2026, entre ellos se encontraba un representante del Club Bádminton Xàtiva, Daniel Meseguer que compitió en las pruebas de individual y dobles de la categoría B2.

En la prueba individual quedó encuadrado en el grupo C, donde consiguió una victoria, que le valió la segunda plaza de dicho grupo y con ello el pase a la fase eliminatoria, donde en octavos de final se enfrentó a Rubén Fernández realizando un buen partido, pero cayendo finalmente por 12-21 y 16-21, quedando en quinta posición.

En la prueba de dobles, junto a su compañero Luis Castillo del CB las Torres, no hubo tanta fortuna y no pudieron superar la fase de grupos. Las sensaciones finales fueron positivas, pues los encuentros de la fase de grupo fueron en contra, pero con marcadores ajustados, lo que indica que el setabense y el murciano van mejorando y cada vez están más cerca de superar la fase de grupo.

Próximas competiciones

El próximo sábado, 17 de enero, los deportistas de las categorías infantil y cadete del Club Bádminton Xàtiva se desplazarán hasta la localidad de Manises para participar en la 2ª Jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en categoría cadete. El club setabense contará con la participación de varios deportistas que continuarán buscando escalar plazas en la clasificación y mejorar su juego.

El CB Xàtiva también estará presente el próximo fin de semana en el Máster Sub-13 y Sub-17 en Nigrán, Pontevedra. Feliu Terol viajará hasta la localidad gallega para participar en un nuevo torneo nacional, el Máster Sub-13 y Sub-17 que acogerá Nigrán del 17 al 18 de enero de 2026. El Pabellón Municipal de Deportes de Panxón – Xurxo Otero reunirá a un total de 134 deportistas de todo el territorio nacional, entre ellos el jugador del Club Bádminton Xàtiva Feliu Terol, que participará en las pruebas de individual masculino, donde parte como cabeza de serie número uno y en la prueba de dobles masculino, donde formará pareja con el jugador del CB Calviá, Ianis Aaron Elbase.