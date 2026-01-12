El IES Jaume I de Ontinyent se suma un año más al Día Internacional de la Lengua Griega

El IES Jaume I de Ontinyent se sumará un año más a la celebración del Día Mundial de la Lengua Griega, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero por la tarde en la Escola Oficial d’Idiomes de València-Saïdia. El instituto ontinyentí ha sido invitado por el cónsul honorario de la República Helénica en València, Theofilos Margellos, por la estrecha relación que mantiene el IES Jaume I con el consulado de Grecia en València y con la comunidad griega de Alacant.

El centro educativo de Ontinyent estará representado en los actos por la profesora y jefa del Departament de Castellà, Elena Martínez, y también asistirá una representación del Grup Helenista del centro, junto con las diferentes autoridades diplomáticas, académicas y militares.

El acto del Día Internacional de la Lengua Griega se celebrará en el salón de actos de la EOI de València-Saïdia a partir de las 17:30 horas y se abrirá con la bienvenida a cargo de Laura Cardona, profesora del griego moderno y el discurso del cónsul, Theofilos Margellos. También intervendrán el presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, José Hoyo; el profesor de Filología Griega de la Universitat de València y director de la serie “Rhemata Textos Griegos”, Ángel Narro; y el poeta y presidente de la Asociación Armenia, Ararat Gukasyan. La profesora del IES Jaume I Elena Martínez intervendrá con una charla sobre la relación entre la lengua griega y la española. El acto también incluirá una recitación de poemas a cargo de alumnos de la EOI y tres cuentos cantados por Xavi Mata y Arantxa Martínez. El cónsul de Grecia cerrará la jornada.

La estrecha relación entre el IES Jaume I de Ontinyent y el Consulado de Grecia en València se mantiene desde hace años. El Grup Helenista del instituto, impulsado por el Departament de Llengües Clàssiques y el profesor Francisco Valero, ha participado en las celebraciones del Día Mundial de la Lengua Griega en ediciones anteriores y han sido recibidos por el cónsul honorario por su participación en varios proyectos educativos vinculados con la lengua y la cultura griega, como un proyecto junto a un instituto de Chipre en el que analizaba textos clásicos. El IES Jaume I también ha sido premiado en diferentes certámenes y premios sobre la cultura y la lengua griega.