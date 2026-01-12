Una jornada para aprender sobre las plantas silvestres comestibles en Ontinyent

Vivimos en un mundo prefabricado. La comida procesada forma parte del día a día. Los ritmos del siglo XXI ya no entienden de pausas. La globalización hace tiempo que lo cambió todo.

Sin embargo, aún hay sectores y grupos de personas que apuesten por modos de vida diferentes. Más pausados. Más en contacto con la naturaleza. Y actividades como la coordinada por Gastrobotànicas el pasado 11 de enero en Ontinyent son una prueba de ellos. La segunda edición del taller de hierbas comestibles silvestres cubrió todas las plazas. Así lo confirmaron las impulsoras de la iniciativa: "El interés por las hierbas y plantas silvestres comestibles y por los sabores ancestrales vinculados a la alimentación tradicional continúa en aumento, tal como demuestra el éxito de la segunda edición del taller. La formación, impartida por el gastrónomo y divulgador Casimir Romero (autor de "d’Herbes Mengívoles i Cuina Nostra") junto con la divulgadora y cocinera Amanda Bataller (Gastrobotànicas), llenó todas las plazas disponibles".

"La acogida ha sido tan positiva que la tercera edición ya está completa y la organización ha decidido hacer dos grupos el 7 y 8 de febrero, ante la fuerte demanda de personas interesadas a profundizar en el conocimiento de las plantas silvestres comestibles", prosiguieron.

La formación combina un paseo por la Finca la Font de Sant Antoni, donde se aprende a identificar y recolectar hierbas comestibles silvestres, con una segunda parte de cocina centrada en estas plantas, que finaliza con una degustación colectiva de las elaboraciones realizadas.

"Estas propuestas gastronómicas ponen en valor los recursos naturales del territorio, presentes durante siglos en la cultura alimentaria local. Casimir Romero y Amanda Bataller apuestan por la recuperación del patrimonio etnobotánico y por la fusión entre los conocimientos tradicionales y la cocina actual, explorando nuevas maneras de incorporar estas plantas en nuestras vidas. El objetivo es recuperar el conocimiento sobre estas especies y fomentar una relación más consciente y sostenible con el entorno natural", comentaron desde la organización.

"El éxito consecutivo de las ediciones confirma una tendencia creciente hacia la recuperación de los conocimientos ancestrales sobre las plantas comestibles, no solo como recurso culinario, sino también como elemento cultural e identitario", apostillaron.