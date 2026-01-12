Moixent registra un terremoto de 2,2 grados cerca de una urbanización

El segundo movimiento sísmico superior a 1,5 grados que se registra en la provincia de Valencia en 2026 se ha localizado este martes 12 de enero en el término municipal de Moixent.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto ha tenido una magnitud de 2,2 grados en la escala Richter y se ha detectado a las 17.13 horas. El epicentro, a 1 kilómetro de profundidad, se ha situado en una zona montañosa próxima a la urbanización aislada de viviendas de Cumbres de Valencia.

El epicentro del terremoto de esta tarde en Moixent. / IGN

El primer seísmo del año en la provincia de Valencia se registró este pasado domingo 11 de enero de madrugada (a las 2 horas) frente a las costas de El Faro de Cullera, también con epicentro a 1 kilómetro de profundidad.

El de Moixent es el quinto terremoto que se notifica en la Comunitat Valenciana desde que se inició 2026. Los anteriores se han registrado en Les Useres (Castellón), Tibi (Alicante) y San Miguel de Salinas (Alicante), según la información recopilada por Rafa Jover.

16 terremotos en la Vall en 2025

La Costera no registró una actividad sísmica especialmente relevante en 2025. En cambio, la comarca de la Vall d'Albaida contabilizó hasta diciembre 16 terremotos. Solo entre el 14 y el 15 de diciembre se registraron tres movimientos sísmicos que afectaron a los términos municipales de Fontanars dels Alforins y Benigànim, según los datos recopilados por el Instituto Geográfico Nacional.

Los anteriores seísmos se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio), Ontinyent (19 julio) y Fontanars dels Alforins (2 seísmos el 11 de octubre).