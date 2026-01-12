El Olímpic logra una victoria agónica ante el Benigànim

El CD Olímpic logró una victoria agónica por 1-0 ante el Benigànim CF en el partido disputado en el campo municipal de La Murta, correspondiente a la jornada 16 de la Lliga Comunitat – Grup Sud y declarado Día del Club. El encuentro se mantuvo igualado y sin goles durante los noventa minutos reglamentarios. Duelo marcado por la intensidad y las dificultades para generar juego ofensivo. El único tanto del partido llegó en el minuto 90+2, cuando Sergio García aprovechó una acción de Álex Tormo y un rechace del portero rival en los instantes finales para batir la portería visitante y desatar la celebración en La Murta.

Tras el partido, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, reconoció que el equipo de Xàtiva no estuvo cómodo durante gran parte del encuentro. “Nos ha costado mucho porque sabíamos que no iba a ser un partido fácil y creo que no hemos estado hoy para nada bien”, explicó, señalando la falta de precisión: “Hemos estado muy imprecisos en las tomas de decisiones”.

Rueda destacó que el partido se abrió algo más tras el descanso, aunque sin control claro. “Se ha perdido el control del partido totalmente, tanto por un lado como por otro”, señaló, subrayando que ese escenario permitió generar más peligro que en la primera parte: “Al final hemos aprovechado una y nos hemos llevado los tres puntos”.

El técnico setabense valoró también la dinámica positiva del equipo: “Este mismo partido en las primeras jornadas lo hubiésemos perdido o empatado”, apuntó, añadiendo que “no estando bien el equipo es capaz de sacar este tipo de partidos”. Rueda incidió además en la importancia de la plantilla: “Si estamos donde estamos ahora mismo es gracias a que la gente que juega y la que no juega está enchufada”.

El entrenador del Benigànim CF, Kikín Álvarez, consideró que el encuentro estuvo marcado por la igualdad y se decidió por un detalle en los instantes finales. “Al final gana el que mete el balón. En este caso lo ha metido el Olímpic y nosotros no hemos sido capaces”, señaló, apuntando que fue “un partido de 0-0” que se rompió “en el 93 o 94, con una jugada desafortunada y un balón muerto tras un bloqueo del portero”. Pese a la derrota, el técnico aseguró sentirse “orgulloso del equipo” y felicitó al rival por el triunfo.

Kikín también destacó las dificultades con las que afronta la temporada el Benigànim, mermado por las bajas. “Hemos vuelto a salir de inicio con tres juveniles y en el banquillo teníamos tres del primer equipo y un juvenil”, explicó, subrayando la necesidad de recuperar efectivos para competir mejor en las segundas partes. En este sentido, avanzó que el club ya trabaja en refuerzos y recuperaciones: “Están llegando incorporaciones y en las próximas semanas recuperaremos tres o cuatro jugadores”, con el objetivo de afrontar la segunda vuelta “con total garantía” y mayor profundidad de plantilla.

El choque estuvo dirigido por la colegiada Cristina Yolanda Aguilera Manzano y se saldó sin expulsiones, aunque con varias amonestaciones por parte de ambos equipos, dos amarillas para jugadores locales, tres para los visitantes. Rueda recuperará para el próximo partido contra el Carcaixent al sancionado Héctor Osca. Salvo imprevistos, podrá contar con toda la plantilla. Con estos tres puntos y los empates de sus predecesores el equipo sigue cuarto a un solo punto del Eldense B, en puesto de Promoción de Ascenso a la Tercera RFEF.

L'Olleria cae ante el CFI Alicante

L'Olleria CF cayó por la mínima, 0-1, en el partido disputado en casa, en el campo La Solana, frente al CF Independiente Alicante. Los visitantes se avanzaban con un temprano gol de Adrián Pelegrín en el minuto 1 del encuentro, que los locales ya no pudieron igualar.