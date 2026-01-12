Ontinyent desvela la imagen del centenario del "Mestre Ferrero" y los actos programados en 2026
El alcalde Jorge Rodríguez agradece a la familia del compositor la gran cantidad de objetos y material que van a exponerse en la localidad con motivo del centenario de su nacimiento
Ontinyent descubrió este sábado la imagen oficial del centenario del «Mestre Ferrero», obra de José Manuel Ferrero, en un acto que también sirvió para dar a conocer la programación prevista a lo largo de 2026 para rendir tributo al músico y compositor.
El 14 de febrero, en Alcoi, la filà Marrakesh ha organizado un concierto homenaje a cargo de La Pau de Beneixama, dirigida por Mario Roig Vila. Además, la Undef también proyecta un concierto dedicado al creador de «Chimo».
Tras la emotiva intervención de José María Ferrero Silvaje, hijo del maestro, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó el intenso trabajo desplegado por la comisión encargada de la conmemoración del centenario del nacimiento para diseñar un«ambicioso calendario de actos». «En Ontinyent, cuando nos unimos y somos capaces de pasar del yo al nosotros, siempre somos capaces de crear cosas maravillosas», incidió Rodríguez, que también agradeció a la familia del homenajeado su «generosidad», poniendo el foco en la gran cantidad de objetos y material vinculado a José María Ferrero que van a exponerse en la localidad con motivo de la efeméride.
A lo largo del acto se sucedieron tres interpretaciones musicales a cargo de un cuarteto de viento, un trío de percusión y un cuarteto de cámara, integrados por jóvenes músicos y músicas de la Unió Artística Musical de Ontinyent.
Otro plato fuerte de la programación se reserva para las próximas fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent. La Societat de Festers anunció el pasado viernes que la dirección musical de la marcha mora «Chimo» será este año asumida por la hija del compositor de la pieza, Pilar Ferrero Silvaje.
Ramón Esteve, pregonero
El pregón de las fiestas de 2026 será pronunciado por el arquitecto ontinyentí Ramón Esteve, una figura de reconocida trayectoria nacional e internacional, escogido tanto por su recorrido profesional como por su vínculo con Ontinyent y su visión de la cultura como expresión colectiva.
La imagen oficial de la edición de 2026 correrá a cargo del estudio valenciano Democracia®, referente del diseño contemporáneo por su mirada conceptual y su lenguaje propio. Finalmente, el vídeo promocional será realizado por el festero Gusmà Kevin Muñoz Cortés, profesional del ámbito audiovisual.
