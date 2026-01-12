Ontinyent vuelve a liderar la representación española en la feria textil de Frankfurt

Ontinyent encabezará la representación española en la feria internacional del textil-hogar Heimtextil de Frankfurt, al ser la ciudad de toda España que más empresas lleve al certamen que tendrá lugar en Alemania entre los días 13 y 16 de enero.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, acudirá a apoyar a estas empresas incluidas en el Clúster Textil de Ontinyent, acompañado por la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, quien también asistirá en calidad de Vicepresidenta 1ª de la Diputación de Valencia.

En total serán 2.861 expositores de 66 países los que se reunirán en Heimextil, que en su última edición recibió más de 50.000 visitantes de 136 países. Heimtextil es el certamen internacional de referencia para el sector Textil-Hogar y supone una plataforma comercial para presentar las nuevas colecciones, identificar tendencias del mercado y conseguir nuevos contactos. La edición de este año prestará especial atención a las nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en el sector, con un espacio específico “Texpertise Stage” donde habrá un programa de contenidos enfocados en la traducción de la innovación tecnológica en conocimientos prácticos para el sector.

17 empresas de la Vall d'Albaida

Jorge Rodríguez i Natàlia Enguix formarán parte de una expedición valenciana de la que participarán representantes de la Generalitat Valenciana y una nutrida representación de representantes del asociacionismo empresarial con el presidente de CIE y ATEVAL, Pepe Serna, al frente, así como la Gerente de Ateval, Salomé Beneyto, y la Directora de Promoción Comercial e internalización, Leila Bachetarzi. Todos ellos y ellas harán un recorrido por los estands de las empresas de la ciudad y la comarca para mostrarles su apoyo y ponerse en común sobre el estado y las necesidades del sector.

Ontinyent es la ciudad con más expositores (7) dentro de la comarca de La Vall d'Albaida (17) y de la representación de la Comunidad Valenciana (45). Las otras empresas de la comarca que acuden son de Agullent (6), Albaida (2) y Bocairent (2). El total de empresas españolas presentes es de 75. Los expositores ontinyentins son AS Fabrics 1996, SL; Belmartí SL; Cañete S.A.; Comercio y distribución del Mediterráneo, SL; Cotoblau, S.A.; Gonzalo Ferri, S.A.; y Grupo Albert 2000, S.L.