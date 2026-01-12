La Policía Local de Xàtiva adquiere dos nuevos vehículos híbridos por 90.000 euros
Los nuevos coches, del modelo Ford Kuga, permitirán reforzar la seguridad y mejorar los recursos del cuerpo policial y la atención a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso de adquisición de dos nuevos vehículos para la Policía Local con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar los medios materiales del cuerpo policial. Esta actuación se enmarca dentro de la apuesta municipal "por unos servicios públicos más eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la ciudad".
Los dos vehículos serán híbridos y corresponden al modelo Ford Kuga, uno destinado al servicio policial ordinario y otro adaptado para el traslado de personas detenidas. La incorporación de estos nuevos recursos permitirá renovar parte del parque móvil de la Policía Local y facilitar una respuesta más ágil y efectiva en el día a día.
Tras el correspondiente procedimiento de licitación pública, la Mesa de Contratación ha propuesto como empresa adjudicataria a RicarSAT, SL, que ha obtenido la máxima puntuación en el proceso de evaluación de las ofertas presentadas. El contrato tiene un presupuesto de 89.999,99 euros.
Con estas nuevas incorporaciones, la Policía Local de Xàtiva dispondrá de siete vehículos, ya que a estos dos se suman dos Toyota RAV4 híbridos, un Hyundai Kona eléctrico, una furgoneta cedida por la Dirección General de Tráfico y una pick-up. Además, el parque móvil se complementa con diez motocicletas, entre las que destacan cuatro nuevas Yamaha X-Max incorporadas recientemente.
