Rescatan a un zorro herido en una acequia de Xàtiva
Una ciudadana llama al 112 y el animal es auxiliado por el policía medioambiental
La Policía Local de Xàtiva rescató ayer a un zorro herido que había caído en una acequia emplazada en las inmediaciones del hospital. Así, recibieron a las 8 de la mañana un aviso de una ciudadana que había alertado del hallazgo del animal. El policía medioambiental se trasladó al lugar y compró el estado del zorro. En la zona también estaba la requirente. El zorro estaba herido en sus patas, ya que no podía mantenerse en pie y salir de la acequia. Así, el agente desplazado consiguió introducirlo en una jaula con un lazo.
Tras ponerse en contacto con el Centro de recuperación de fauna «La Granja del Saler», los especialistas confirmaron que no poseían de medios para trasladarse hasta Xàtiva. La mujer que había dado el aviso se ofreció a llevar al animal, que será tratado de sus heridas para ser devuelto después al hábitat natural si es posible.
Antecedentes
El hallazgo de zorros en zonas cercanas a ciudades o urbanizaciones no es excepcional. Y muchas veces se notifica que los animales han sido cazados, pese a que es una práctica regulada por ley. Así, en febrero del año pasado se encontró un zorro muerto en un espacio natural de Montaverner. Y en mayo de 2024, una protectora de Ontinyent pidió el rescate de una zorra al que había disparado de forma ilegal con un arco y flechas.
