El virus de Newcastle, bajo control en Llutxent tras dejar 5 granjas sacrificadas y afectar a las exportaciones

España ha perdido el Estatus de país libre de la enfermedad de Newcastle ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) como consecuencia del primer brote de este virus del que se tiene constancia desde 2022, confirmado oficialmente el pasado 29 de diciembre en una explotación con 15.000 pollos de engorde ubicada en Llutxent en la que se alertó de un aumento anormalmente elevado de la mortalidad de los animales.

Esta circunstancia, según advirtió el Ministerio de Agricultura en una nota informativa difundida el pasado jueves, tiene repercusiones en materia de exportación, al verse afectadas las condiciones que han de ser acreditadas en los diversos certificados sanitarios.

Dos semanas después de aquel primer caso, sin embargo, la Conselleria de Agricultura y Ganadería ha conseguido frenar la expansión de la enfermedad después de haber procedido al sacrificio de animales en cuatro granjas en las que se detectaron positivos y en una quinta en la que se actuó de manera preventiva por su proximidad a uno de los focos confirmados.

Estas explotaciones, situadas todas en Llutxent, sumaban un censo de cerca de 100.000 broilers. Las autoridades veterinarias de la Generalitat también han procedido a la vacunación de los ejemplares sin sintomatología positiva en un perímetro de 10 kilómetros respecto al brote inicial.

A pesar de las cuantiosas pérdidas en las granjas afectadas y de la incertidumbre en un sector muy arraigado a la Vall d’Albaida, desde la conselleria confiman que no se han detectado nuevos casos de la enfermedad de Newcastle en la zona desde el 2 de enero, lo que permite situar la evolución del virus en una situación de control.

Entre las medidas de prevención adoptadas por la Generalitat de acuerdo con los protocolos, se ha procedido a la destrucción de cadáveres, pienso y estiércol en contacto con animales sospechosos de la infección en una planta de tratamiento autorizada.

Además, se han aplicado restricciones en un importante radio en torno al foco de Llutxent que han afectado a cerca de 40 explotaciones comerciales activas. Junto con las inspecciones clínicas y de bioseguridad, se decretó la inmovilización de los animales en este ámbito de cuarentena o la prohibición de circular vehículos con aves salvo autorización expresa, además de otras actuaciones de vigilancia y control.

La hipótesis más plausible sobre la reaparición de la enfermedad en España está vinculada a la posible entrada del virus a través de aves silvestres migratorias procedentes del centro y norte de Europa, que podrían haberlo transmitido al detenerse a beber o alimentarse. En cualquier caso, la investigación epidemiológica para determinar el origen permanece abierta.

La enfermedad de Newcastle es altamente contagiosa para las aves, de ahí su rápida expansión de la primera granja al resto. Pese a todo, las autoridades recalcan que no existe riesgo en el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados, puesto que la higiene de la cadena alimentaria y los controles garantizan la seguridad del consumidor.

Restricciones de varios países

En su nota informativa del jueves, el Ministerio de Agricultura recordó que todavía se mantienen activas algunas restricciones a la importación de productos avícolas españoles que diversos países comenzaron a aplicar a raíz del anterior foco de la enfermedad detectado en Almería 2022. El ministerio avisa de que irá actualizando el listado de nuevas medidas externas que se notifiquen a raíz del nuevo brote declarado el 29 de diciembre.

Cuba suspendió la exportación de productos de origen aviar procedentes de laComunitat Valenciana a principios de diciembre, exceptuando «aquellas mercancías que, por su forma de elaboración y bajo riesgo, se obtengan a partir de huevos deshidratados». Japón estableció como zona afectada un radio de 50 kilómetros alrededor del foco en el que no haya habido casos en 90 días anteriores a la exportación, mientras que México mantiene suspendidas las importaciones de diversos productos procedentes de la provincia de Valencia, entre los que incluye huevos fértiles, carne de ave, pollitos de hasta 3 días y aves canoras y rapaces.

Rusia también mantiene la exclusión de las importaciones de productos avícolas procedentes de provincias afectadas por la enfermedad de Newcastle.