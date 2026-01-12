Xàtiva despide al último superviviente directo del bombardeo de 1939

Pocos supervivientes experimentaron la masacre acontecida aquel 12 de febrero de 1939 de una manera tan próxima como él.

Vicente Pastor Aviñó tenía entonces 8 años y se encontraba barriendo en el huerto de su casa de la Baixada de l'Estació de Xàtiva junto a su hermano Mario cuando ambos vieron cinco aviones asomando por detrás del cerro del Puig.

Las veinte bombas de 250 kilos que la aviación fascista italiana aliada de Franco descargó sobre la estación de Xàtiva volaron las piernas a su hermano de 11 años, que acabó falleciendo a los pocos días.

A un mes de conmemorarse el 87 aniversario de la tragedia que causó cerca de 150 muertos y cientos de heridos, el corazón de Vicente Pastor se apagó este pasado fin de semana. Estaba a punto de cumplir 100 años. Su funeral se ofició el domingo 11 de enero en la parroquia de la Merced. Era padre de dos hijas, Cecilia y Nieves.

Durante décadas, el difunto fue una de las pocas víctimas netamente locales que experimentaron en sus carnes la desgracia y podían repetir con fidelidad los detalles directos de lo ocurrido. En una entrevista concedida a Levante-EMV en 2009, con motivo del 70º aniversario del bombardeo, explicó lo ocurrido. "Estábamos los dos barriendo el patio; mi madre estaba en la cocina con otro hermanito en brazos. Vimos claramente llegar los aviones. Eran cinco y se asomaron por encima del Puig. Empezamos a correr por el huerto. Yo me enredé en unos arbustos de jazmín. Mi hermano estaba cogido a un peral. Las bombas le habían volado las piernas. Mi madre y otro hermano pequeño quedaron medio enterrados por los escombros, sin heridas muy graves, pero no supimos nada de ellos hasta varias horas después. Mi padre, que estaba en una barbería cerca del hostal del Lleó vino corriendo y se llevó a mi hermanito en brazos, inconsciente", relató Pastor al periodista Agustí Garzó.

"Yo me acuerdo perfectamente que les perseguí corriendo por la Baixada de l’Estació hacia arriba, pero les perdí. El follón que había en la ciudad era enorme, con cientos de muertos y heridos y la zona de la estación totalmente destrozada. Había tanto lío que estuve dos días perdido en el hospital", continuó su testimonio. "Ya no levantamos cabeza nunca. Mi padre murió dos años después, en 1941, y mi madre estuvo años y años en cama. Murió diez años después. Nosotros éramos millonarios y con la desgracia que nos pasó, con la muerte de mi padre y con la posguerra… Pues se perdió todo. ¡Un desastre!", lamentó.

Acto de conmemoración del 75 aniversario del bombardeo de la estación de Xàtiva. / AGUSTI PERALES IBORRA

El hermano gemelo de Mario, Rafael, fue otro de los supervivientes del bombardeo. Cuando sucedió la tragedia, estaba jugando con otros niños. Por efecto de las bombas, se desprendió una ventana de un edificio y le cayó encima, pero justo por el hueco de la madera y sin cristal y salvó la vida. "Todo aquello nos llevó la ruina económica y personal; fue una desgracia horrorosa y menos mal que desde hace unos años estamos dándolo a conocer a los más jóvenes", explicó Vicent Pastor a este diario en 2009.

Fallero histórico y fundador de Espanyoleto

Antiguo trabajador de Seat, el difunto estuvo muy vinculado al mundo fallero de Xàtiva y recibió varios galardones a lo largo de su trayectoria. Fue uno de los fundadores de la Falla Espanyoleto. Además, perteneció durante muchos años a la Junta Local Fallera de Xàtiva con diferentes presidentes ejecutivos. Bajo la presidencia de Javier García Paños se le concedió la Insignia d'Or de las fallas. Era el último fallero que quedaba de aquella época, después de la reciente muerte del expresidente de la Falla República Argentina, Josep Barberá.