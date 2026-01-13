Aspromivise y el CB Genovés comparten pista en la Lliga de Bàsquet Inclusiu

Bajo el paraguas de la Lliga de Bàsquet Inclusiu y respaldado por entidades como Aspromivise, CB Genovés, ADIV València, CB Oliva, CB Pego, CB Altura, Afaniad de la Vall d'Uxó, Units, ADERES y ADIV València, Xàtiva se convirtió el pasado domingo en la capital del baloncesto inclusivo. Una jornada maratoniana donde se disputaron 12 partidos en el Pabellón Pilar Larriba de la capital de la Costera. Partidos que se dividieron en tres categorías en función del nivel de los participantes. Aspromivise y el CB Genovés han conformado un equipo para disputar esta competición.

Jugadores en un partido de la jornada de la Lliga de Bàsquet Inclusiu celebrada en Xàtiva. / Aspromivise

Sin dejar el carácter reivindicativo e inclusivo de la jornada, la competición tuvo también su protagonismo. De hecho, y por primera vez, los equipos que participan en el grupo de un nivel más elevado lo hicieron contra un equipo invitado, que en este caso fue el júnior del CB Genovés. Baloncesto inclusivo en estado puro y dónde a pesar de las diferencias en cuanto a nivel de los diferentes grupos y la gran diversidad de deportistas que participaban, se vio la importancia de la herramienta educativa que es el deporte de la canasta, destacan desde Aspromivise. Si el día anterior, los júniors del Genovés estaban jugando competición federada, el domingo lo hacían ante jugadores que el curso pasado competían por el título autonómico de la liga que organiza FEDDI. Un mensaje donde "el deporte es la herramienta para conseguir objetivos en los que la mejora de la calidad de vida de las personas es prioritario", remarcan.

Jugadores en un encuentro de la jornada de baloncesto inclusivo celebrada en Xàtiva. / Aspromivise

Aspromivise manifiesta que “es cierto que mantenemos la ilusión de que con actos como estos, donde la inclusión es uno de los aspectos fundamentales, tenemos mucho que aportar en la consecución de un mundo más justo e igualitario, y en los procesos formativos y educativos para que la gente sea más feliz y pueda convivir mejor”. Y por razones como estas, "el deporte en general y el baloncesto en particular son una herramienta muy productiva, puesto que tienen el poder de inspirar. Tienen el poder de unir a la gente como pocas cosas la tienen”.

Participantes en la jornada de baloncesto inclusivo celebrada en el pabellón de Xàtiva. / Aspromivise

El CB Genovés, en esta misma línea, también afirmaba que “necesitamos seguir creciendo en este proyecto que acerca el deporte a todo el mundo. Acontecimientos como los que se han vivido en el Pabellón de Xàtiva son el camino a seguir para que el futuro de la sociedad sea mucho mejor”, recalcan.

Aspromivise y el CB Genovés dan un mensaje de igualdad. Una forma de entender el deporte para todos y para todas.