El colapso del colector aflora aguas fecales y malos olores en la zona de la principal entrada a Xàtiva

Una obstrucción por la acumulación de toallitas y otros enseres, unida al posible derrumbamiento en un tramo del colector situado bajo las vías ferroviarias, ha aflorado aguas fecales e intensos malos olores por las alcantarillas que han generado molestias entre los residentes de la zona de la calle y plaça País Valencià de Xàtiva.

La ubicación del colector implica una dificultad técnica añadida, puesto que se trata de un punto inaccesible y que, además, no es de titularidad municipal.

Según expone el ayuntamiento, "desde el primer día se están llevando a cabo actuaciones continuadas para vaciar el colector y minimizar las molestias al vecindario", con cubas, camiones cuba y equipos especializados de gran potencia. Desde Navidad se han extraído ya más de 150.000 litros de aguas residuales, como si se tratara de una fosa séptica, pero, a pesar de estos esfuerzos, el embozo no se ha podido eliminar hasta ahora, hecho por el cual se está valorando la utilización de maquinaria todavía más potente y, si hace falta, la ejecución de una nueva inca o incluso la apertura del pavimento, una actuación de enorme complejidad técnica por la ubicación del colector bajo las vías, hasta garantizar una solución definitiva.

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado las frecuentes molestias que sufren los vecinos de la calle y plaza del País Valencià como consecuencia de los problemas registrados en el colector de aguas residuales. "Especialmente en episodios de lluvias, provoca la salida de aguas fecales a la vía pública, con olores insoportables, suciedad evidente y un riesgo real para la salud pública", indican los populares.

Aguas fecales en la zona de la Plaça País Valencià de Xàtiva. / PP Xàtiva

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha explicado que los vecinos solicitaron la presencia de su partido ante una situación que tilda de “absolutamente insostenible”. Según informaron los vecinos cuando llueve, el colector rebosa y el agua fluye a la calle acompañada de heces siendo el olor irrespirable. “Estamos hablando de un problema muy grave de salubridad, de dignidad urbana y de seguridad sanitaria”, ha señalado Sanchis.

Sanchis ha advertido de que no se trata de un hecho puntual, "sino de un problema estructural que evidencia una obstrucción o mal funcionamiento del sistema de alcantarillado", A su juicio, el Ayuntamiento de Xàtiva "no ha actuado con la urgencia que la situación requiere".

Una afirmación que desmienten desde el equipo de gobierno setabense. "Una vez más, el Partido Popular opta para hacer notas de prensa alejadas de la realidad, utilizando un problema complejo para generar alarma y atacar el Ayuntamiento, en lugar de contribuir con responsabilidad y rigor a la información del vecindario", señalan. "El Ayuntamiento quiere desmentir de manera clara y rotunda las afirmaciones que hablan de 'abandono' o 'desidia', porque no se ajustan en absoluto a la realidad", inciden las mismas fuentes.

"Actuación inmediata"

Desde el consistorio defienden que se actuó "de manera inmediata desde el primer momento", sin necesidad de ningún requerimiento previo, cuando se tuvo constancia de las molestias de olor en la zona de la calle y la plaza del País Valenciano. "En solo dos días se pudo determinar la causa del problema. "Por lo tanto, no estamos ante un caso de inacción ni de abandono, sino de un problema técnico grave, localizado en un punto especialmente complicado, que requiere tiempo, medios especializados y una actuación rigurosa y responsable para garantizar una solución segura y definitiva", insisten desde el consistorio, que ha aprovechado la situación para recordar a la ciudadanía que las toallitas "no se tienen que echar nunca al WC, puesto que provocan graves obstrucciones en la red de alcantarillado y situaciones como la que se está sufriendo actualmente, con consecuencias para todo el vecindario".

“Estamos hablando de suciedad, de malos olores permanentes y de posibles infecciones. Esto no es una anécdota, es la Xàtiva real que sufre las consecuencias de una gestión municipal alejada de los problemas reales y que mira hacia otro lado”, ha asegurado en cambio el portavoz del PP.

Durante su visita a la zona, los concejales populares sostienen que pudieron comprobar "el estado de abandono general que padece el barrio, con numerosos socavones en la calzada y una clara falta de mantenimiento, lo que refuerza la sensación de dejadez que denuncian los vecinos".

“Nosotros hemos venido porque los vecinos nos han llamado. Porque cuando hay problemas reales, la gente confía en el Partido Popular. Y lo que nos dicen los vecinos es demoledor: del Ayuntamiento no ha venido nadie, ni siquiera a interesarse” ha afirmado Sanchis.

El PP pide un plan de mantenimiento urbano

El portavoz popular ha contrapuesto esta situación "con la actitud que muestra el alcalde", al que acusa de "estar más preocupado por su futuro en Valencia, por la propaganda vacía y por proyectos ideológicos desmesurados como el museo de Raimon, que por resolver los problemas básicos de los barrios de nuestra ciudad".

“Mientras algunos están en la foto, nosotros estamos en la calle, pisando barrio y escuchando a los vecinos. Esa es la diferencia entre la Xàtiva del escaparate y la Xàtiva real”, mantiene Sanchis, que exige al equipo de gobierno "una actuación inmediata y urgente para solucionar el problema del colector, así como un plan serio de mantenimiento urbano que garantice condiciones dignas de limpieza, seguridad y salubridad en todos los barrios de la ciudad".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Xàtiva replican que "continuaremos trabajando, como hemos hecho desde el primer día, con responsabilidad, transparencia y rigor técnico, hasta resolver definitivamente esta incidencia, a pesar de los intentos del Partido Popular de desinformar y generar confusión con intereses estrictamente partidistas".