Colas de coches en la despedida de un supermercado de Ontinyent

Los movimientos en el sector de la distribución comercial de la Comunitat Valenciana que se iniciaron a finales de 2024 con la venta de buena parte de la red de establecimientos de Economy Cash y Vidal Tiendas operados por Kuups Design International ha llegado a Ontinyent.

El supermercado Economy Cash que se ubica en la calle Font dels Brulls, en la zona comercial existente junto a la Avenida del Textil y frente al estadio El Clariano, ha colgado el cartel de liquidación por traspaso. A partir de este lunes 12 de enero de 2026, todos los productos del establecimiento se anuncian con descuentos del 25%.

El aviso despertó ayer un intenso trajín de clientes que llenaron de coches el aparcamiento de la tienda, poco acostumbrada a un tráfico de personas tan elevado. El local se encuentra en un polígono con gran competencia de grandes superfícies y rivaliza con un Aldi y un Mercadona.

Colas de coche en el exterior del Economy Cash de Ontinyent. / Perales Iborra

Según ha podido saber este diario de fuentes del sector, el negocio va a integrarse dentro de la cadena de supermercados Hiberper. Las previsiones manejadas apuntan a que el local reabriría sus puertas bajo la nueva marca a partir del 1 de febrero, manteniendo a la plantilla que hasta ahora trabajaba con Economy Cash.

Entre 2024 y 2025, Kuups -en manos del grupo industrial conservero Nudisco- se deshizo de decenas de sus establecimientos, adquiridos por la firma tarraconense Fragadis (Spar) y por Consum, entre los cuales figuraba el supermercado Vidal del parque comercial La Vila de Xàtiva.

La cadena alicantina Hiperber ha reforzado en los últimos años su presencia en la provincia de Valencia en el marco de un ambicioso plan de expansión. A principios de diciembre de 2025, la firma abrió en Tavernes de la Valldigna su supermercado número 89, tras desplegar una inversión de 825.000 euros.

En 2022, Hiperber implantó precisamente en Ontinyent su primera tienda de la provincia de Valencia, situada en la Avenida Francisco Cerdá, con una superficie de ventas de 1.100 metros cuadrados, 16 personas contratadas y un desembolso de 700.000 euros. A finales de ese mismo año, la compañía también aterrizó en Xàtiva, concretamente en un gran bajo comercial de 1.935 metros cuadrados antiguamente ocupado por Mercadona en la intersección entre la Avenida Corts Valencianes y la calle Sanchis Guarner de la capital de la Costera.

Ventas a Fragadis y Consum

En 2024, Fragadis anunció la compra de 30 supermercados Economy Cash -con una superficie total de 110.000 metros cuadrados- repartidos por las provincias de Valencia, Castelló, Alicante, Albacete y Murcia, dentro de su estrategia de expansión y con el objetivo de dar continuidad al proyecto nacional, consolidando el crecimiento de la compañía.

Las tiendas que han pasado a formar parte de la empresa catalana han continuado operando bajo su enseña original Economy Cash, "con el firme propósito de revitalizar su actividad a través de un servicio profesional, una atención al cliente excepcional y una cuidada selección de productos frescos y de calidad", según informó en su día la nueva propietaria.

Otros nueve establecimientos de Kuups-Nudisco fueron adquiridos por Consum.