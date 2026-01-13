Compromís per Ontinyent recoge las demandas del barrio de Sant Rafel en vivienda, seguridad y dotación de servicios

El grupo municipal de Compromís per Ontinyent mantuvo este lunes una reunión de trabajo con la Junta de la Asociación vecinal de Sant Rafel, encabezada por su presidente, Manel Alberca.

El encuentro sirvió para conocer de primera mano la composición de la nueva Junta de la entidad, y analizar la situación y las necesidades del barrio. En este sentido, se establecieron como prioridades fundamentales la revitalización de la zona, el acceso a la vivienda, la recuperación de la Policía de barrio, el impulso de la dotación de servicios y comercios, mejoras en señalización y seguridad en las calles, la renaturalización del Parque de Sant Rafel, y el acompañamiento en la tarea de la Asociación para la dinamización cultural y social del barrio.

En palabras del regidor y portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, “arrancamos el nuevo año dando continuidad a la tarea de contacto con el tejido asociativo de Ontinyent. En esta ocasión hemos celebrado un encuentro muy productivo con la Junta de la Asociación vecinal de Sant Rafel, a quien agradecemos su acogida y predisposición. Uno de los aspectos que hemos tratado es la situación existente a la fábrica de La Cerámica. La zona se encuentra abandonada y supone un peligro, puesto que parte de las naves están deterioradas y la instalación se encuentra muy cerca de un parque. Además, este espacio podría ofrecer una oportunidad para revitalizar el barrio, urbanizando la zona con vivienda pública, y también dando forma a un nuevo mirador y una prolongación del parque Pedro IV”.

“Es una posibilidad interesante, que habría que estudiar de forma seria desde el Ayuntamiento. El barrio de Sant Rafel, como también toda la ciudad de Ontinyent, necesitan un plan amplio y ambicioso centrado en garantizar el acceso a la vivienda. Y esto se tiene que hacer con convencimiento y recursos, también desde la administración local. Asimismo, el barrio también necesita revitalización en materia de servicios. En este sentido, habría que realizar un estudio municipal que detalle la situación actual y permita identificar necesidades. Posteriormente, habría que establecer incentivos y fórmulas que ayudan a la llegada de nuevos comercios y servicios a la zona”, ha expuesto el portavoz.

Calabuig también ha apuntado que “en materia de seguridad, es urgente la recuperación real de la Policía de barrio, una reivindicación que desde Compromís per Ontinyent hace años que reclamamos al gobierno municipal. Los barrios piden constantemente su puesta en marcha, pero el gobierno de Jorge Rodríguez no lo hace, a pesar de ser un servicio muy útil para ofrecer una seguridad más pedagógica, descentralizada y próxima a la gente. Desde la Asociación también nos han trasladado la necesidad que se estudian acciones para garantizar la seguridad en la circulación en algunos cruces de la calle Padre Fullana, ya sea a través de señalización luminosa u otros elementos. Asimismo, se nos han comentado necesidades de seguridad en el Camí de Bonavista, en relación con un espacio abandonado que ya ha sufrido algunos incendios, y que tiene cableado de la luz caído, encima la vegetación”.

Renaturalizarel parque de Sant Rafel

El jefe de la oposición municipal ha subrayado que “también es prioritario renaturalizar el Parque de San Rafel, puesto que algunas de sus zonas verdes se encuentran en retroceso. Este espacio tiene un potencial muy grande por su ubicación, junto al Centro de salud y el colegio La Solana. Hace años era un espacio más vivo, y por eso consideramos necesario que se intente recuperar y revitalizar, puesto que es un punto de socialización y un pulmón verde fundamental para el barrio”.

“Por último, también compartimos con la Asociación vecinal la necesidad de que haya un mayor acompañamiento a la tarea que realiza el tejido asociativo para el desarrollo cultural y social de la ciudad. En ese sentido, es necesario activar y clarificar más mecanismos de participación ciudadana, y acompañar administrativamente y con recursos las actividades e iniciativas de las entidades. Además, sería muy útil fomentar la itinerancia entre barrios de algunas actividades festivas municipales, puesto que pueden contribuir a dar vida a los diferentes barrios y servir como motor económico”, ha explicado el portavoz.

Nico Calabuig ha concluido remarcando que “agradecemos la atención y la tarea incansable de la Asociación vecinal de San Rafel a lo largo de los años, y continuaremos trabajando conjuntamente para llevar las reivindicaciones del barrio al ámbito institucional del Ayuntamiento de Ontinyent. Nuestra ciudad afronta muchos retos que necesitan una mirada amplia y un modelo de ciudad compacta y centrada en reforzar y revitalizar los barrios. Desde Compromís por Ontinyent seguimos trabajando en ese sentido”.