Los contrastes del tiempo: de los 22ºC de máxima en Barxeta a los -1,6ºC de mínima en Bicorp

Los municipios de la Costera, Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida han sido protagonistas de los vaivenes que ha experimentado el tiempo en los últimos días. Este lunes fue una jornada caracterizada por el ascenso térmico y las temperaturas muy suaves durante las horas centrales. Según ha informado Avamet, en muchas poblaciones hacía más de un mes que los termómetros no experimentaban un incremento tan notable.

Barxeta ( la Costera) marcó la temperatura máximas del día en la Comunitat Valenciana, al registrarse en su observatorio hasta 22 grados centígrados. El mismo dato se anotó en la localidad de Alginet, en la Ribera. En Otos (la Vall d'Albaida), el mercurio alcanzó los 22,1ºC, mientras que en Cerdà llegó a los 21,7ºC.

Aunque este martes se espera un balance similar, con temperaturas altas -muy diferente al que se vivió hace una semana, con la amenaza de las nevadas-, el día ha comenzado con mucho frío y un pronunciado descenso térmico en algunos puntos de la geografía.

Según la red de mediciones de Avamet, en las tres comarcas Bicorp ha amanecido con la temperatura más baja, -1,6ºC en la zona montañosa de Los Botijos. Por su parte, Meteontinyent informa de que las mínimas en la Vall d'Albaida en el inicio de la jornada han oscilado entre los los -1 ºC y los 3ºC. El observatorio situado en el Ayuntamiento de Guadasséquies ha registrado la temperatura más baja de la comarca: -1,1 grados centígrados.

Pese a ello, desde Meteontinyent recalcan que las máximas se situarán hoy de nuevo en torno a los 18ºC en la Vall d'Albaida. A partir del viernes, se prevé que vuelvan a bajar, de cara a un fin de semana "frío y con probables precipitaciones".