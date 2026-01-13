Ernesto Alterio y Lydia Bosch encabezan la programación cultural de Ontinyent en el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la programación cultural municipal correspondiente al primer semestre de 2026, una propuesta "amplia, diversa y de calidad" que volverá a ofrecer teatro, música, danza y espectáculos para todo tipo de público, contando con la participación de destacadas figuras de la escena estatal como Ernesto Alterio y Lydia Bosch, así como con compañías de reconocido prestigio.

La programación dio inicio el pasado domingo en el Teatro Echegaray con el espectáculo para público familiar «Bichitos», de la compañía salmantina Spasmo Theatre, un montaje de humor gestual con un claro mensaje de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente. La música tendrá un papel destacado el viernes 23 de enero en la Sala Gomis, con el concierto de Les Ducs Du Swing junto con la cantante y violinista suiza Eva Slongo, una propuesta que fusiona el jazz con el virtuosismo contemporáneo.

El domingo 1 de febrero, el Teatro Echegaray recibirá por primera vez a la compañía malagueña La Zaranda con la obra “Todos los ángeles alzaron el vuelo”. Según el regidor de Cultura, Àlex Borrell, “es una ocasión muy especial, puesto que se trata de una compañía de referencia a nivel estatal, con un estilo muy personal y un sentido del humor característico y crítico”. La compañía valenciana Olympia Metropolitana llegará el viernes 20 de febrero con “Escape Room”, una de las comedias más exitosas de los últimos años, protagonizada por un elenco de primer nivel con Josep Maria Casany, Cristina García, Xavi Mira y Lara Salvador.

La danza contemporánea tendrá su espacio el domingo 1 de marzo con la compañía vasca Kukai Dantza, galardonada con el premio Nacional de Danza en 2017, que presentará “Txalaparta”. Se trata de un espectáculo que vincula la raíz cultural vasca con la energía ancestral de la chalaparta, combinando tradición y contemporaneidad.

Uno de los platos fuertes de la temporada llegará el domingo 15 de marzo con “Viejos Tiempos”, producción de la compañía madrileña Entrecajas Producciones y protagonizada por el reconocido actor Ernesto Alterio, junto con Marta Belenguer y Mélida Molina. “Contar con Ernesto Alterio en Ontinyent es una muestra del nivel de la programación que estamos ofreciendo”, ha remarcado el regidor de Cultura. El domingo 19 de abril será el turno de otra compañía andaluza, que llevará al escenario del Teatro Echegaray “El verdugo”, una joya del teatro de marionetas para adultos que combina humor negro, crítica social y gran fidelidad a la obra cinematográfica original.

La programación continuará el domingo 3 de mayo con “Forever”, de la compañía vasca Kulunka Teatro, un espectacular montaje de teatro de máscaras sin palabras que narra la historia de una familia sobre una plataforma giratoria, y que ha cautivado públicos de todo el mundo. El semestre se cerrará el 6 de junio con el espectáculo “El alma de Sorolla”, una propuesta multidisciplinaria que combina música y poesía, interpretada por la conocida actriz Lydia Bosch. “Es un final de temporada muy emotivo y con una gran carga artística, que estamos seguros de que gustará mucho al público”, ha afirmado Borrell.

El regidor de Cultura destacaba que “es una programación diversa, de calidad y con la impronta del trabajo que venimos haciendo los últimos años, una programación estable, pensada para todos los gustos y todas las edades”. Además, animaba a todas y todos a "disfrutar de esta programación que además cuenta con precios muy asequibles, cosa que nos está permitiendo posicionar Ontinyent como un referente cultural incluso a nivel provincial”, concluía.