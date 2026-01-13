Fontanars dels Alforins estrena una hoguera infantil por Sant Antoni

Fontanars dels Alforins ya lo tiene todo a punto para vibrar con una de las citas más imprescindibles del año: la celebración de su patrón Sant Antoni con la tradicional quema de la gran hoguera este sábado día 17 a las 20 h. Una tradición que moviliza a todo un pueblo con diversas actividades y que busca tener continuidad también entre las generaciones más jóvenes. En este sentido, la gran novedad de la misma mañana de la quema será el montaje de una hoguera infantil, donde podrán participar tanto niñas y niños del pueblo como de las poblaciones visitantes.

Aunque la celebración de Sant Antoni tendrá su punto álgido este fin de semana, uno de los momentos clave de la fiesta ha sido la plantà de la hoguera, hace unos días. Un acto muy esperado y fotografiado, ya que se convocó una quedada Alforienfotos, para inmortalizar los mejores momentos del montaje.

Dinamización

Más allá de la quema de las hogueras, se han programado dos actuaciones para animar todavía más la celebración, también el mismo día 17. A las 12 h, en la pl. del Rosari, el espectáculo infantil “Mi, sol, si, ¡Ya!”, de Baraka Circ, con juegos y acrobacias. Ya por la noche, a las 24 h, la actuación musical de los Red Apples Band, con barra a precios populares. Ambas patrocinadas por el Ayuntamiento.

Fiesta y tradición

La festividad de Sant Antoni se considera la celebración de invierno más importante de Fontanars. El elemento clave es, sin duda, la hoguera, pero existen otros. Es muy típica la “Gran cohetà” y la “torrà de carn” durante la madrugada, cuando la hoguera todavía se mantiene encendida. Y, ya el domingo, la gran subasta, un acto muy vistoso en el que se puede adquirir desde una gallina, un conejo, un pavo y hasta cualquier producto típico (tortas, rollitos, etc.).

Durante los fines de semana previos, la organización (Llumeners o Junta de Fàbrica) prepara la leña y construye la hoguera de manera concienzuda y elaborada. La madera proviene de los alrededores y se intenta limpiar zonas muy pobladas de pinos para evitar incendios.

Hay constancia documental de que esta hoguera se construye desde 1941. Poco a poco, y a lo largo de los años, la hoguera se ha ido perfilando de manera más elaborada y cada vez más grande hasta alcanzar las dimensiones actuales.