Jorge Rodríguez destaca en Heimtextil "la capacidad de resistencia y adaptación del sector textil" de la Vall

Ontinyent vuelve a estar presente en la feria Heimtextil de Frankfurt, el principal certamen mundial del sector. Así, desde el Ayuntamiento exponen que "la ciudad encabeza un año más la representación valenciana y española en esta cita de referencia, con siete empresas locales exponiendo sus productos en un acontecimiento que reúne cerca de 2.800 expositores de 66 países y atrae decenas de miles de visitantes profesionales de todo el mundo".

El alcalde Jorge Rodríguez se ha desplazado en Frankfurt acompañado por la regidora de Promoción Económica y vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, para "apoyar a las empresas locales presentes en la feria". Rodríguez ha puesto en valor "la capacidad de resistencia, de adaptación y de innovación de nuestras empresas. Esta presencia es una muestra de que, a pesar de las dificultades del contexto internacional, el sector textil continúa siendo el corazón de nuestra industria". Rodríguez subrayaba que “Ontinyent tiene un ADN industrial muy marcado, y aunque hoy nuestro modelo productivo está diversificado, el textil continúa siendo un sector líder en ocupación, innovación y proyección exterior". En este sentido, incidía que "la participación en Heimtextil demuestra que nuestras empresas compiten en primera línea en un mercado global altamente exigente".

En total, la Vall d'Albaida cuenta con 17 empresas expositoras, siete de ellas de Ontinyent, y varías más con gerencia de la capital de la Vall: "Lo que convierte a la ciudad en la que más empresas aporta de todo el Estado español dentro de un total de 75 firmas", destacan desde el consistorio. Además de las empresas ontinyentines, la representación comarcal se completa con firmas de Agullent, Albaida y Bocairent.

Desde el punto de vista institucional, el alcalde remarcaba "la importancia de que las administraciones no sean un obstáculo para el desarrollo industrial". "Las empresas nos piden sobre todo no poner trabas innecesarias en un contexto de hiperregulación y de competencia global muy dura, especialmente con otros mercados donde los costes energéticos y normativos son mucho más bajos", explicaba.

En esta línea, Natàlia Enguix recordaba que el Ayuntamiento de Ontinyent mantiene desde hace años líneas específicas de ayudas para la promoción exterior del sector, tanto para la elaboración de catálogos como para la participación en ferias internacionales. “Alrededor de 30 empresas de la ciudad se benefician anualmente de estas ayudas, que este año suman cerca de 90.000 euros, porque entendemos que estar presentes en espacios como Heimtextil es fundamental para su competitividad", señalaba. La regidora también hacía referencia al trabajo que "se hace con ayuda otras administraciones para potenciar las equipaciones e infraestructuras de los polígonos industriales como espacios de referencia para mantener y crear puestos de trabajo".

El presidente de Ateval, Pepe Serna, recorría junto a Jorge Rodríguez y Natàlia Enguix los estands de las empresas para conocer de primera mano su situación y sus necesidades, destacando que "Heimtextil es un espacio de referencia donde las empresas puedan presentar productos innovadores en un contexto de fuerte competencia global, marcado por la necesidad de reinventarse constantemente, apostar por la digitalización, la economía circular y nuevos diseños". Serna puso en valor "el esfuerzo de las empresas valencianas para mantenerse presentes en mercados internacionales exigentes" y subrayó "la importancia de que las administraciones públicas acompañen este esfuerzo facilitando la promoción exterior y evitando trabas innecesarias, un apoyo institucional fundamental para reforzar la competitividad del sector".