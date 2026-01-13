L'Alcúdia de Crespins acoge un encuentro de policías locales de 42 municipios

La Generalitat ha mostrado su compromiso institucional con la seguridad pública en un encuentro con representantes de las policías locales de 42 municipios valencianos celebrado en l’Alcúdia de Crespins y presidido por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

El conseller ha asegurado que, desde su departamento, se trabaja para “reforzar la cercanía y trasladar nuestro proyecto de fortalecer el sistema valenciano de seguridad pública” ante los asistentes al encuentro, en el que también han participado el alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, y el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.

En esa apuesta por fortalecer el sistema, Valderrama ha destacado que la Conselleria de Emergencias e Interior ha destinado 445.786,63 euros durante 2025 para la adquisición de medios materiales de la Policía Local de 74 municipios valencianos, “la mayor cuantía en los últimos cinco años”.

Durante ese mismo ejercicio, se han destinado otros 213.940,97 euros para financiar los seguros y los equipamientos del personal voluntario de las agrupaciones locales, asociaciones y entidades colaboradoras de protección civil de 56 municipios de la provincia de Valencia.

El conseller ha asegurado que estas ayudas “responden a nuestra convicción de que es necesario priorizar la seguridad de nuestros agentes y la modernización del servicio”, y ha instado a los miembros de las policías locales “a trasladar sus inquietudes y necesidades para avanzar en la profesionalización”.

Coordinación y profesionalización del sistema

Juan Carlos Valderrama ha incidido en “la necesidad de avanzar en la modernización de las policías locales desde la coordinación y la profesionalización sin que se quede atrás ningún agente ni municipio, en particular las localidades de menor población”.

“La seguridad pública nos interpela y atañe a todos y ninguna localidad debe quedar en un segundo plano, por lo que durante 2026 seguiremos apostando por la formación técnica, la cualificación y la coordinación de recursos”, ha asegurado el conseller.

En ese sentido, ha destacado que la recién creada Dirección General de Seguridad Pública “forma parte de nuestro proyecto para fortalecer el sistema valenciano” y que, a través de ella, “vamos a seguir impulsando el desarrollo normativo de la Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, una reivindicación muy demandada por nuestros cuerpos de Policía Local”.

De igual modo, se ha referido al “esfuerzo extraordinario realizado por la Conselleria para ampliar la oferta de los cursos formativos y vertebrar su impartición en todo el territorio valenciano”.

En breve, ha adelantado el conseller, se inaugurarán las nuevas sedes en Castellón y Elche del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), la entidad adscrita a la Conselleria dedicada a la formación y capacitación de profesionales en el ámbito de la seguridad y las emergencias en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha citado otras actuaciones destinadas a reforzar la seguridad pública durante la presente legislatura, como la aprobación de diversos decretos de desarrollo reglamentario que regulen el establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local, así como la uniformidad y el uso de medios técnicos y defensivos.

“Todas estas actuaciones responden a nuestro compromiso de mejora y a la convicción de que la seguridad produce, sobre todo, bienestar y calidad de vida para todos los ciudadanos, tanto de l’Alcúdia de Crespins y de la comarca de La Costera como de toda la Comunitat Valenciana”, ha concluido Valderrama.