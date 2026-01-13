Podio para el Natació Xàtiva en el control alevín de invierno disputado en Alzira

El Club Natació Xàtiva subió al podio en el control de invierno alevín celebrado el pasado domingo en la piscina municipal cubierta de Alzira, en una jornada que reunió a 119 nadadores de 11 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Los nadadores setabenses consiguieron 11 primeros puestos, tres segundos y dos terceros puestos en la competición.

Nadadores master del CN Xàtiva en la competición en Alzira. / Club Natació Xàtiva

Lucas Revert fue primero en los 50 metros braza con un crono de 35”71; quedó segundo en los 100 m. libres con 1'02”43; fue primero en los 200 m. braza, con un tiempo de 2'48”00 y también quedó primero en los 50 m. libres, con 28”57.

Ian Chust fue primero en los 100 metros libres, con un registro de 1'02”02; también quedó primero en los 200 m. espalda, con un tiempo de 2'23”39; y segundo en los 50 m. mariposa con 32”17.

Lara Martí fue primera en los 100 metros espalda con un crono de 1'14”71; quedó primera en los 100 m. libres, con un tiempo de 1'06”44; y también fue primera en los 800 m. libres, con un crono de 11'00”85.

Mario Sendra fue primero en los 800 metros libres, con un registro de 11'48”53; quedó primero en los 200 m. libres, con un tiempo de 2'36”94; y fue segundo en los 200 m. estilos, con un crono de 3´04”44. Por su parte, Ares Andreu fue tercero en los 400 m libres con un tiempo de 5'56”58; y Jhoel A. Villacis fue tercero en los 100 m. espalda con un tiempo de 1'27”24.

El equipo de relevos mixto formado por Chloe Iaschuk, Lucas Revert, Ian Chust y Lara Martí quedó en primera posición en los 4X100 libres mixto, con un tiempo de 4´27”08.

En el control para alevines participaron nadadores nacidos en los años 2013 y 2014, con distintas pruebas iguales para ambas edades. Por el club de Xàtiva también participaron los nadadores Leyre Aguirre, Emili Patricia Lala, Axel Arteche, Julen Belda, Carles Cambra, Ethan Penadés y Asier Valle, de categoría alevín 2014, mientras que de 2013 también compitió Paula Rodríguez.

Nadadores del CN Xàtiva en la piscina de Alzira, en la jornada para masters. / Club Natació Xàtiva

Control Masters Alzira

También en Alzira, el Club Natació Xàtiva también participó el pasado domingo, 11 de enero, en el segundo control de la Liga de Promoción Masters. Esta nueva competición Master congregó a 105 nadadores pertenecientes a 7 clubes de la FNCV. Por el club setabense compitieron Pilar García, Adela Casesnoves, Vanesa Soriano, Sofía Andrés, Nati Rodríguez, Andrea Domingo, Fernando Casesnoves, Juan Carlos Márquez y Ricardo Soriano.

En la segunda competición de la liga, los masters del Club Natació Xàtiva siguen en la consecución de registros para el próximo campeonato autonómico de invierno, que se celebrará los días 17 y 18 de enero en Castellón.