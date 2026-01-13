El PP de la Pobla del Duc recoge 350 firmas para recuperar la sirena municipal de las seis de la mañana

Sigue la polémica por la eliminación de la sirena municipal de las seis de la mañana en la Pobla del Duc. El Ayuntamiento acogerá el próximo jueves 15 de enero un pleno específico para tratar el tema y desde la agrupación local del Partido Popular no cejan en su campaña para recuperar el toque acústico. Así, desde el PP de la Pobla del Duc han confirmado que "hemos dado un nuevo paso en la defensa de la histórica sirena municipal, que suena de manera ininterrumpida desde 1971 cuatro veces al día, y cuyo toque de las 6 de la mañana fue suprimido el pasado verano por el gobierno municipal". Desde el gobierno municipal defienden la eliminación del toque por no cumplir la normativa autonómica de protección contra la contaminación.

Exponen que han registrado 350 firmas de apoyo: "250 se han recogido de forma presencial y 100 a través de la plataforma online Change.org. La iniciativa comenzó tras la polémica generada al conocerse que la sirena había dejado de sonar sin que se ofreciera ninguna explicación pública a los vecinos", comentan.

"El apoyo ciudadano ha sido claro y constante desde el primer momento. Confiábamos en que el gobierno municipal recapacitara antes de llegar a este punto y afrontara la situación con transparencia, buscando una vía legal que compatibilizara la continuidad de la sirena con el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, tras más de medio año, seguimos sin recibir ninguna explicación”, ha afirmado el portavoz del Partido Popular, Òscar Bataller.

Bataller ha subrayado además que "el respaldo a la sirena trasciende las siglas políticas. Este no es un debate entre PP y PSOE. Existe un consenso social mayoritario en defensa de la sirena como elemento identitario del pueblo. Los vecinos están indignados porque no entienden por qué se ha actuado de esta manera y por qué se ha optado por el silencio en lugar de dar explicaciones".

Y ha señalado también que "el número de apoyos podría ser aún mayor. Estamos convencidos de que hay muchas más personas que respaldan la recuperación del toque de las 6 de la mañana, pero a algunas les ha frenado tener que dejar su nombre por escrito. Por eso, invitamos al gobierno municipal a realizar una consulta a través de Pobla Participa o a impulsar una recogida de firmas oficial desde el propio Ayuntamiento".

A su vez, apuntan que "cabe recordar que el próximo jueves 15 de enero a las 12.00 horas se celebrará un pleno extraordinario, convocado a iniciativa del Partido Popular, en el que se debatirá una propuesta específica para recuperar el toque de las 6 de la mañana y proteger la sirena como Bien de Interés Cultural Inmaterial".

"No creemos que todo esté hecho. No tenemos constancia de que el gobierno municipal haya iniciado ningún trámite para elevar la protección de la sirena. Por eso pedimos que se activen los procedimientos necesarios y que se exploren todas las vías legales posibles para preservar este elemento histórico que forma parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo”, ha añadido Bataller.

Finalmente, el portavoz popular ha lamentado "la forma de actuar del equipo de gobierno. Desgraciadamente, esta manera de gobernar no es nueva. Están acostumbrados a tomar decisiones importantes sin contar ni con la oposición ni con los vecinos. En el último pleno preguntamos por la ubicación del nuevo pabellón y la respuesta fue que ‘ya lo veríamos’. Esa falta de información y de participación es justo lo que los vecinos están cansados de soportar".