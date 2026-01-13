La Vall d'Albaida adecuará una veintena de sendas y áreas recreativas

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida dispone de una red de ciclo-rutas con la que busca impulsar la dinamización turística y la movilidad no motorizada cotidiana de los residentes de los pueblos que conforman el territorio, en una clara apuesta por la movilidad y el turismo sostenible. La red cicloturista es también una de las apuestas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que trabaja la entidad y que ahora va a dar un paso más en su desarrollo con la ejecución de obras de señalización en el proyecto Cicloturismo Roda la Vall, así como la realización de obras de adecuación en senderos, vías verdes y áreas recreativas del plan turístico. La primera actuación cuenta con una inversión de 160.000 euros y la segunda 120.000 euros. Un total de 280.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation, a través del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un grupo de turistas en bicicleta por un sendero de la Vall d'Albaida. / Mancomunitat Vall d'Albaida

Los trabajos propuestos en esta fase de actuación del plan de sostenibilidad turística se centra en una veintena de senderos, vías verdes y áreas recreativas situadas en las sierras que rodean la Vall d’Albaida, según detalla el proyecto. En la Serra del Benicadell se actuará en el sendero de Otos y el paisaje protegido de la Ombria del Benicadell, donde se reforzará la señalización informativa y direccional en el tramo del Llavador de Baix; en el sendero de Aielo de Rugat se repondrán dos elementos, una baliza a la altura de la Font de Ferri y el panel final del sendero, y se reforzará la señalización. Por su parte, en la Ruta de l’Aigua de Montitxelvo se han detectado anomalías en la señalización informativa y direccional vertical y horizontal; mientras que en la Senda dels Nevaters, en Salem, se repondrá el panel de salida del sendero y la flecha de inicio, además de colocar el panel final obligatorio. En el sendero de la Ombria de Benicadell en Beniatjar y el Ràfol de Salem también se han detectado anomalías en la señalización, que serán subsanadas.

En la Serra de Agullent se actuará en la Senda dels Enginyers, en término de Ontinyent; en el sendero de la Font Jordana de Agullent; y en el sendero de la Cova de les Finestres, que, en un tramo, se alinea con el trazado de la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi. En la Serra Grossa, se recuperarán tramos perdidos del sendero de la Senda de l’Ombria en Aielo de Malferit, mientras que en la Senda de la Foia Redona, también en Aielo, se buscarán los topónimos o hitos más importantes para plasmarlos en flechas y balizas, una actuación que también se llevará a cabo en la Senda del Barranc de la Fos. En la Serra de Quatretonda, los senderos incluidos en esta fase de actuación son la Senda de l’Escaló; la Senda del Molló; la Senda del Barranc dels Conills; la Senda del Barranc dels Cossis; en el Surar, la Barraca de Pedra i el Puig Agut, en Llutxent, donde el mobiliario de señalización necesita una reposición por completo, según resalta el proyecto, que también recalca que se reforzará la señalización horizontal y vertical en buena parte del recorrido, ya que “actualmente no pasaría el control de calidad de la Femecv” (Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana).

Además, se actuará en la Via Verda del Txitxarra, en el tramo de Bocairent, recientemente señalizado por el Ayuntamiento de Bocairent, y donde los trabajos se centrarán en completar el equipamiento. En las áreas recreativas, la adecuación se llevará a cabo en las del Parc de l’Estació, en Bocairent; en la del Gorg del Barranc de la Mata, en Otos; en el Parc de Benicadell, en Beniatjar; la del Barranc de les Coves, Salem; el área recreativa de la Penyeta, en la Pobla del Duc; el área recreativa de la Venta, en Alfarrasí; y el Parc del Flautí, en Benissuera.

La actuación también pretende señalizar 11 itinerarios de ciclo-rutas. El proyecto detalla trabajos de señalización en la ciclo-ruta Camí Reial de Gandia, tramo de pacificación a Montaverner; la ciclo-ruta de Ontinyent a Aielo de Malferit; la de Albaida-Bufali-Camí Reial de Gandia; la del Palomar-Atzeneta-Carrícola-Bèlgida-Otos; la ruta de Otos-Beniatjar-el Ràfol de Salem y Salem; Castelló de Rugat-Terrateig; la Pobla del Duc-Castelló de Rugat; Montitxelvo-Benicolet-Llutxent; la ciclo-ruta de Llutxent-Quatretonda-Benigànim; y la ciclo-ruta de Montaverner-Pobles del Riu-Bellús. Las 11 rutas a señalizar suman 90,2 kilómetros.