Xàtiva tiende puentes con el nuevo Consell para desbloquear las inversiones

El relevo de Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca y la consecuente remodelación del Consell han abierto una posible ventana de oportunidad para reconstruir puentes tras las tensiones que han marcado la relación entre el gobierno bipartito de Xàtiva (PSPV-Xàtiva Unida) y la administración autonómica, gestionada por el PP, en lo que va de legislatura.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, han mantenido este martes una reunión de trabajo con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, el setabense José Luis Díez, con el objetivo de analizar la situación actual de los principales proyectos que la Generalitat tiene en marcha o pendientes de ejecución en la ciudad.

El encuentro ha servido para poner los puntos sobre la mesa y abordar, de manera directa, el estado real de un conjunto de actuaciones consideradas estratégicas y necesarias para el desarrollo de Xàtiva, así como para reclamar una mayor agilidad administrativa y un calendario claro de ejecución, siempre desde la cooperación institucional entre ambas administraciones.

Durante la reunión se ha realizado un repaso detallado de proyectos como el Centro de Salud Xàtiva II – Cecília Sanz, todavía pendiente de la licitación de las obras por parte de la Conselleria de Sanidad (que deberían haber comenzado en otoño de 2025) a pesar de que el Ayuntamiento cedió los terrenos en el año 2019 y ha cumplido todos los trámites necesarios; el futuro Palacio de Justicia, con las obras de demolición aún sin licitar (pese a que la licencia se concedió a la conselleria hace un año); o la situación del Centro Raimon de Actividades Culturales, con las obras adjudicadas pero pendiente de formalizar un nuevo convenio con la Generalitat adaptado a los nuevos plazos.

También se han tratado otras cuestiones relevantes como el Plan de Vivienda Joven en el núcleo antiguo, con obras todavía no iniciadas a pesar de disponer de licencias municipales; la falta de inversiones previstas para la renovación del Hospital Lluís Alcanyís; la necesidad de culminar la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Núcleo Antiguo; la redacción pendiente del Plan Director del Castillo de Xàtiva; o la situación administrativa de la Vía Verde Xàtiva-Carcaixent, aún no recepcionada.

El ayuntamiento ofrece "colaboración"

En cuanto a las delegaciones de competencias, se ha puesto en valor el avance de actuaciones como el Centro de Día Comarcal del Plan Convivint, ya en ejecución, así como el estado de las obras incluidas en el Plan Edificant, con proyectos en proceso de adjudicación o pendientes de desbloqueo definitivo.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha trasladado al conseller Díez la necesidad de acelerar estos proyectos, muchos de los cuales acumulan retrasos significativos, y se ha reiterado la plena disposición municipal "a colaborar lealmente con la Generalitat Valenciana" para que estas actuaciones se materialicen lo antes posible en beneficio de la ciudadanía.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «Xàtiva necesita que estos proyectos avancen con hechos y plazos concretos, porque son fundamentales para la salud, la justicia, la vivienda, el patrimonio y el bienestar de nuestra ciudad», y ha subrayado que la reunión «es un paso necesario para desbloquear situaciones que no pueden seguir eternizándose».