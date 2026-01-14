La Asociación Vecinal de Aielo de Malferit reclama 645.000 euros por "cobros indebidos" en el servicio de agua

La Asociación Vecinal de Aielo de Malferit reclama la devolución de 645.000 euros al Ayuntamiento al considerar que "podrían haber sido cobrados indebidamente por el servicio de agua". Así, desde la entidad piden "una auditoría del contrato de concesión y la revisión de más de una década de cuentas ante posibles irregularidades en la gestión del servicio".

A su vez, exponen que han registrado una petición formal dirigida a la alcaldía "en el que reclamamos una serie de actuaciones ante las posibles irregularidades detectadas en la gestión del servicio municipal de agua potable, prestado mediante un contrato de concesión administrativa de 25 años".

"Según el informe económico que hemos elaborado a partir de la documentación contable disponible, hemos detectado diferencias significativas en las cuentas correspondientes al periodo 2011-2016, cuando el servicio era gestionado por la empresa concesionaria SEASA. Estas diferencias ascenderían a 645.841 euros, una cantidad que consideramos que podría haber sido cobrada indebidamente a los consumidores de agua del municipio, siempre a la espera que los órganos municipales competentes confirman o rectifican estos datos", prosiguen desde la asociación.

A su vez, argumentan que "hay que tener en cuenta que SEASA es una empresa que posteriormente fue absorbida por la actual gestora del servicio, Omnium, la cual ha asumido íntegramente el contrato de concesión administrativa de 25 años, así como los derechos y obligaciones que se derivan. Por este motivo, entendemos que cualquier posible regularización económica que pudiera derivarse de estos hechos tendría que tener continuidad dentro del mismo contrato actualmente vigente".

Y añaden que "el informe económico elaborado va acompañado de un informe jurídico que analiza la posible viabilidad legal de una devolución de estas cantidades al vecindario, en el supuesto de que se confirme que los cobros no se ajustaban al contrato de concesión ni al régimen tarifario aplicable".

"Ante esta situación, hemos solicitado formalmente a la Alcaldía que traslade toda la documentación a la secretaría e intervención municipal, con el objetivo que de que se revise, ratifique o rectifiquen las conclusiones del informe económico. Consideramos este paso imprescindible para dotar el proceso de las garantías técnicas y administrativas necesarias", continúan desde la entidad.

Y aventuran que "en el supuesto de que se confirme la existencia de las diferencias detectadas, pedimos que el Ayuntamiento encargue un informe jurídico independiente que determine tanto la viabilidad legal como el procedimiento concreto para la posible devolución de los importes a los vecinos y vecinas de Aielo de Malferit, en el marco del contrato de concesión actualmente vigente".

"Además, consideramos que las posibles diferencias detectadas en el periodo 2011-2016 hacen necesario ampliar la revisión a los ejercicios posteriores, concretamente en 2017 hasta 2024, ya bajo la gestión de Omnium. Por eso, reclamamos que se pidan las cuentas de estos años y que se realice una revisión técnica anual detallada, con el fin de comprobar si se han podido producir diferencias similares u otras anomalías en la facturación del servicio. En este sentido, queremos recordar que la confianza del vecindario en las cuentas presentadas hasta ahora es limitada, y que precisamente por este motivo cerca de 600 vecinos y vecinas del municipio han solicitado por escrito la realización de una auditoría completa correspondiente en 2024. Esta petición se ha formulado ya en varias ocasiones sin que, hasta ahora, se haya iniciado ninguna actuación concreta", defienden desde la agrupación.

Los vecinos también apuntan que "advertimos que la falta de actuación municipal ante indicios documentados de posibles cobros indebidos, si estos se confirman, podría comportar diferentes tipos de responsabilidades jurídicas. Entre ellas, posibles responsabilidades administrativas, contables y patrimoniales y, en supuestos graves, eventuales responsabilidades penales, tanto para la Administración concedente como para la empresa concesionaria, en el marco del contrato de concesión asumido por Omnium".

"Queremos dejar claro que estas afirmaciones no constituyen ninguna acusación, sino un llamamiento a cumplir con el deber legal de control y supervisión que corresponde en el Ayuntamiento sobre un servicio público esencial como es el suministro de agua potable", argumentan.

"Finalmente, desde la Asociación Vecinal de Aielo de Malferit reafirmamos que el objetivo de estas demandas es defender los intereses generales del pueblo, garantizar la transparencia y el buen gobierno en la gestión de los servicios públicos y asegurar que el vecindario no continúo soportando posibles sobrecostes económicos derivados de una gestión que, según los informes aportados, podría no haberse ajustado plenamente a la legalidad vigente", apostillan.

Contestación del alcalde

Juan Ramón Espí, alcalde Aielo de Malferit, ha atendido a Levante-EMV y ha analizado lo sucedido: "Es un tema que ya se llevó a un pleno y fue desestimado. Ahora vuelven con lo mismo. La situación no ha cambiado".

Espí ha enfatizado que "la asociación recogió unas firmas y luego han presentado un escrito que no tiene nada que ver con la recogida. Yo me responsabilizo del trabajo realizado desde que accedí a la alcaldía. Se constituyó una comisión de seguimiento en 2020. Se ha supervisado que se cumple el contrato. No soy responsable de lo que se hizo antes".

"Entiendo que no hay irregularidades de que yo estoy de alcalde. Estando en la oposición reclamé a la conselleria en 2014 y me contestaron que en Aielo se pagaba un rato por debajo del 12 % en este servicio respecto a la media de la Comunitat Valenciana. Es una información que la asociación vecinal tiene, porque yo se la pasé".

Espí ha finalizado su alucación de forma contundente: "La asociación vecinal ha presentado un escrito lleno de amenazas contra mi persona, hablando de prevaricación y otros delitos. Quiero dejar claro que no acepto amenazas de nadie. Yo lo que hago es hacer mi trabajo, que es intentar defender los intereses de mi pueblo".