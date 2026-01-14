Cien años de Ragara en Xàtiva: el inquieto comerciante que quiso transformar la ciudad que amaba

Durante varias décadas, fue un comerciante de referencia en Xàtiva. Pero su figura trasciende con creces del mero ámbito profesional.

La pasión de Rafael García Ramón (Ragara) por su ciudad le llevó a implicarse en infinidad de iniciativas: integró la comisión organizadora de la Fira d'Agost, fundó la asociación fotográfica local Afsa en 1954 junto a Adolfo García, fue uno de los primeros miembros del Centre Excursionista Avant y colaboró en los orígenes del Tenis Club Xàtiva y del Tenis Club Camp Bixquert. Además, presidió el Casino Setabense y perteneció a numerosos colectivos culturales, religiosos y deportivos, como Amics de la Costera, Salvem el Puig o la Cofradía de la Purísima Sangre.

La inquieta y polifacética personalidad de Ragara bien da para una exposición como la que el pasado viernes se inauguró en la Casa de la Cultura, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El estreno de la muestra, que rescata la memoria del fotógrafo aficionado a través de un recorrido plagado de imágenes y recuerdos que evocan su intensa trayectoria vital, fue un rotundo éxito de público, con 300 personas que desbordaron todas las expectativas.

"La exposición está teniendo muy buena acogida. La inauguración fue muy emotiva. Queríamos hacerle un homenaje y nos ha sorprendido ver que todavía hay mucha gente que le recuerda", explica a Levante-EMV Àngela García, hija de Ragara y principal artífice de la iniciativa, junto a sus hermanas.

Rafael García Ramón. / Levante-EMV

Àngela guarda abundante documentación de los múltiples frentes en los que estuvo involucrado su padre y una grandísima colección de fotografías que llenan varios arcones. Seleccionar la pequeña muestra que ha acabado exponiéndose no ha sido tarea fácil. "Fue un enamorado de Xàtiva y un amante de la montaña, una persona muy activa que estuvo en todos los colectivos en los que pudo estar y que ayudaba en todo lo que podía. Su tienda de telas era un punto de encuentro, un club social en el que se formaban reuniones", señala la hija de Ragara, que reivindica también la figura de su madre. "Sin ella no hubiera sido posible".

Un legado que pervive

La exposición va más allá de las imágenes e incluye todo tipo de recuerdos físicos, como la indumentaria que utilizaba Rafael García Ramón con el Centre Excursionista o la documentación que atestigua su empeño por restituir la oficialidad del nombre de Xàtiva en valenciano, recién terminada la dictadura franquista. En 1977, inició un expediente con ese objetivo junto a López Sellés. Ante la pasividad de la administración, recogió más de 500 firmas vecinales hasta que en 1979 se consiguió la empresa. Hay quien incluso lo vincula con la acción que volteó el cuadro de Felipe V cabeza abajo, aunque este es un hecho controvertido, con varias versiones, que el director del museo, Carlos Sarthou, siempre reivindicó como propio.

Ragara era un amante de la cultura, de los libros, de la conversación y de la prensa diaria. Un gran coleccionista con un enorme conocimiento labrado como autodidacta. De marcada ideología de izquierdas y nacionalista, fue uno de los primeros vecinos de Xàtiva en formalizar su ingreso en el PSPV, allá por 1978.

El comerciante y activista cultural falleció en julio de 2005, a los 79 años. Con él murió un pequeño trozo de Xàtiva, pero su legado pervive en formato fotográfico y en la memoria de los colectivos que ayudó a fraguar. Su exposición permanecerá abierta hasta el 29 de enero.